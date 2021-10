Nova Lady přinese seriály, filmy i reality show. Startuje již 18. října

DNES!

Seriály na Nova Lady

Reality show na Nova Lady

Seriály Ulice a Ordinace se přesunou z Nova Gold

Nová stanicezačne vysílat v pondělí 18. října 2021. Půjde o tématickou stanici pro ženy. Se startem Nova Lady proběhnout změny i v programovém schématu stanice. Úspěšné seriály televize Nova - Ulice a Ordinace v růžové zahradě se přesunou z Nova Gold na nový kanál Nova Lady.Skupina Nova Group spouští v pondělí 18. října novou tematickou stanici pro ženy. Bude se jmenovat Nova Lady a přinese především premiéry úspěšných zahraničních pořadů, ale i reprízy oblíbených titulů. V nabídce má kromě zahraničních seriálů a reality show také víkendovou nálož filmů různých žánrů, od romantických komedií až po napínavé thrillery zaměřených na ženy.Mezi hlavní programové highlighty stanice Nova Lady bude patřit premiérové uvedení amerického televizního seriálu z lékařského prostředí Dobrý doktor. Úžasný Freddie Highmore (Hledání Země Nezemě, Karlík a továrna na čokoládu atd.) v něm ztvárňuje roli mladého, nadaného začínajícího chirurga s diagnózou autismu a se syndromem učence. Právě díky této diagnóze se stává výjimečným doktorem, který své "nedostatky" využívá k záchraně lidských životů na chirurgickém oddělení prestižní nemocnice.Večerní čas bude náležet také Panství Downton. Ve spletitém společenském dramatu, které se odehrává ve skvostném prostředí Downtonu v období před první světovou válkou, nechybí zajímavé dějové linie, vztahové zvraty a skvělé herecké výkony. Seriál získal několik ocenění včetně tří Zlatých globů.Podvečer vyplní populární americká reality show Vítejte doma, ve které budeme svědky renovace obydlí hned několika vybraných rodin. Milovnice romantických komediálních seriálů si přijdou na své díky premiérovému tureckému seriálu Moje sladká lež, který líčí radosti i strasti úspěšného obchodníka Nejata, jenž sám vychovává dceru poté, co ho opustila manželka. Což on před svou dcerou zatím zdatně tají.Páteční a víkendové večery přinesou na Nova Lady premiérové filmy, a to např. thrillery, romantické filmy, komedie i dramata - Posedlost: Útěk před minulostí, Dívka ve sklepě, Princezna z New Jersey atd.Na Nova Lady nebudou chybět ani kultovní seriály jako Gilmorova děvčata, úspěšný slovenský seriál s hvězdným obsazením Milenky či seriálové stálice TV Nova Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2, jejichž reprízy se na Nova Lady přesunou ze stanice Nova Gold.Nova Lady odstartuje své vysílání v pondělí 18. října v 11:45 hodin. Od svého spuštění bude Nova Lady dostupná divákům pozemního vysílání ( multiplex 24 ), který šíří většinu stanic skupiny Nova (vyjma Nova Cinema ). Dále se program objeví také v nabídkách placených televizních služeb. Vše je ale závislé na dohodě provozovatelů televizních platforem s vysílatelem, skupinou Nova.redakce