Skylink pozastavil prodej služby Anténa+

▲ Obr č. 1 - Dekódovací modul pro službu Skylink Anténa+ (foto: M7 Group)



Operátor satelitní a internetové platformy Skylink přestal prodávat novým zájemcům svoji placenou televizi šířenou prostřednictvím pozemních vysílačů pod značkou Skylink Anténa+. Stávajícím klientům je služba nadále dostupná v nezměněném rozsahu.," uvedl na dotaz webu parabola.cz Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group , která služby Skylink, freeSAT a Anténa+ provozuje. "," dodává.Zatím není jasné, zda služba bude pokračovat, rozvíjet se do dalších regionů či bude uzavřena. "," říká webu parabola.cz Jaromír Glisník.Služba Skylink Anténa+ začala fungovat v říjnu 2020 z pražských vysílačů Strahov, Ládví a Zelený pruh na kmitočtu 674 MHz, tj. na 47. kanálu v pásmu UHF v DVB-T2 multiplexu RS4 společnosti Prague Digital TV. Postupně chtěl operátor službu rozšířit do dalších regionů. Doposud ale nedostal žádné kmitočtové příděly, které by umožnily nabízet službu v dalších oblastech České republiky.," poznamenal Jaromír Glisník.Na start služby měly negativní dopady vládní covidové omezení a uzavření maloobchodních prodejen, které měly být hlavním dodavatelem přijímací techniky pro službu Anténa+, především pro dekódovací modul.Služba Anténa+ aktuálně obsahuje stanice Nova Sport 1, Nova Sport 2, CS Film, AMC, JOJ Cinema, Film+, Viasat History, Viasat Nature, Nat Geo, Nat Geo Wild, Minimax, Disney, Leo TV a volně šířený program Praha TV.redakce