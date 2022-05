Program DofE odstartoval v multiplexu 23

DNES!

▲ Obr č. 1 - DofE - záběr z příjmu stanice



Jsme rádi, že můžeme podpořit talent, nadšení a aktivitu mladých lidí. Věříme v mladé lidi, v jejich touhu po poznání a nekonečný potenciál

Kanál DofE je způsob, jak učinit DofE dostupnějším a přitažlivějším pro více lidí než kdykoli předtím. Těší mě, že můžeme podporovat mladé lidi v rozvoji jejich dovedností, zkušeností a sebedůvěry, aby mohli úspěšně proplouvat dospělým životem

Chceme oslovit mladé lidi ve věku 14-24 let, kteří se mohou díky DofE rozvíjet a pracovat na sobě, a také instituce, které by k nám mohly připojit a začít program poskytovat

V HbbTV bude rovnou také přihláška, kterou mohou zájemci o účast v programu vyplnit. Věříme, že program má velký vliv na životy mladých lidí, a proto stále rozšiřujeme způsoby, kterými o DofE informujeme. I z toho důvodu jsme se rozhodli pro formát televizního vysílání

Pozemní vysílání se rozšiřuje o další televizní kanál. Společnost České Radiokomunikace podporují program DofE pro mladé a spouští jeho televizní kanál prostřednictvím celoplošného DVB-T2 multiplexu 23.České Radiokomunikace podpoří povědomí o nadaci a ceně vévody z Edinburghu (DofE) a zařazují do pozemního televizního vysílání televizní kanál DofE. Cílem je informovat veřejnost o tomto programu a o možnostech zapojení, ať už mladé účastníky nebo školy, které by se chtěly připojit, anebo možné partnery či podporovatele. Vysílání startuje 2. května 2022 v DVB-T2 ( multiplex 23 ).Televizní kanál má informativní obsah, který seznamuje diváky s historií DofE, programem a fungováním organizace. Součástí vysílání je časová smyčka vysvětlující program DofE. Kanál využívá i HbbTV, kde se diváci dozví detailní informace o tom, co program DofE nabízí, komu je určen a jak se přihlásit. V HbbTV bude také možné zhlédnout krátké videospoty s absolventy programu DofE a edukativní videospoty.," říká generální ředitel CRA Vít Vážan. „," dodává Vít Vážan.,“ říká Tomáš Vokáč, ředitel DofE v Česku. „,“ dodává Tomáš Vokáč.Program DofE založila roku 1956 Jeho královská Výsost, princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. Proto název Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh's Award). S ním se na tvorbě programu podílel i Kurt Hahn, německý pedagog prosazující zážitkovou pedagogiku, a lord Hunt, který mimo jiné vedl první úspěšnou expedici na vrchol hory Mount Everest. V Česku program funguje již od roku 1995.redakce