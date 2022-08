Multiplex 24 s novými vysílači v Praze

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pokrytí DVB-T2 multiplexu 24 vysílači v Praze (foto: Digital Broadcasting)



Region Stanoviště Kanál Polarizace ERP Praha Ládví 42 H 19,952 kW Praha Novodvorská 42 H 10 kW Praha ÚTB 42 V 10 kW Praha City Tower 42 V 10 kW Praha Zličín 42 H 10 kW Praha Malešická 42 H 490 W

▲ Tabulka č. 1 - Stávající i chystané vysílače DVB-T2 multiplexu 24



Zahájením vysílání 3 nových lokalit chceme pro diváky v Praze vytvořit příjmově ještě příznivější podmínky naší vysílací sítě Multiplex 24. Konkrétně z naší nové pražské dominanty City Tower mimo jiné pro území Nuslí a jihovýchodního okolí Prahy a lokalit Zličín a Malešická. Zároveň však i nadále pokračujeme v naší strategii neustálého zlepšování celkového pokrytí celoplošné Vysílací sítě „24“ hledáním nových zajímavých lokalit v rámci celé ČR

Televizní programy DVB-T2 multiplexu 24 se budou vysílat z dalších vysílacích stanovišť na území hlavního města. Společnost Digital Broadcasting začne během září vysílat ze tří nových vysílačů v Praze.Ve čtvrtek 1.9.2022 uvede do provozu vysílače City Tower a Zličín a rozšíří stávající jednofrekvenční vysílací síť (SFN) multiplexu 24 na K42 o další vysílače. Ve druhé polovině září bude zprovozněn i třetí vysílač Malešická.Z pohledu technických parametrů a výkonu bude vysílač City Tower na Pankráci vysílat s vertikální polarizací a výkonem ERP 10 kW. Vysílač Zličín bude mít naopak horizontální polarizaci se stejným výkonem.Chystaný vysílač Malešická bude v horizontální polarizaci s výkonem 490 Wattů ERP.Pokrytí pro Prahu bude celkově zajišťovat 6 vysílačů - většina 10 kW, dva z nich s vertikální polarizací, ostatní s horizontální. S novými vysílači se zlepší pokrytí západní a jihovýchodní části Prahy a jejího nejbližšího okolí.DVB-T2 multiplex 24 provozuje společnost Digital Broadcasting. Svým signálem pokrývá 97,6 procent území České republiky.Aktuální programová nabídka multiplexu 24:TV Nova, Nova Action , Nova Fun, Nova Gold , Nova Lady, JOJ Family, Paramount Network, RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, SPORT 5, ŠLÁGER MUZIKA, Televize přes anténu a Nickelodeon Ukraine Pluto TV.(v Praze a v příslušných regionech):JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS, TVS, PRAHA TV, TV BRNO 1, i-Vysočina.cz a Ústecká TV.Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.“, řekl dnes při příležitosti finalizace příprav zahájení vysílání z nových pražských lokalit Jakub Juhas, výkonný ředitel Digital Broadcasting s.r.o.redakce