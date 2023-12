České Radiokomunikace převezmou síť RS4

DNES!

Společnost České Radiokomunikace může připravovat významné rozšíření svých aktivit na území hlavního města a části středních Čech. Firma převezme regionální multiplex RS4 operátora Prague Digital TV (PDTV).Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním letošním zasedání konaného v tomto týdnu zaregistrovala společnosti PDTV změnu uvedených v žádostech o registraci ze 30. listopadu 2012 a to spočívající ve změně seznamu společníků, ke které dojde převodem 33,5% podílu společnosti MEDIAPOLI GROUP s.r.o. (výše vkladu 67 tisíc) a 66,5% podílu v téže společnosti z pana ing. Pavla Frombergera (výše vkladu 133 tisíc Kč) a to v obou případech na společnost České Radiokomunikace, a.s. v souladu s oznámením ze dne 11. prosince 2023.PDTV provozuje digitální terestrický multiplex RS4 (Regionální síť 4) ve standardu DVB-T2 s regionálním pokrytím. Signálem pokrývá Prahu a část území středních Čech z vysílacího kanálu 46 (K46) na frekvenci 674 MHz.V současné době jsou v provozu tři výkonné vysílače na území hlavního města - Praha - Ládví (výkon 5 kW ERP), Praha - Strahov (výkon 10 kW ERP) a Praha - Zelený pruh (výkon 4 kW ERP). Všechny pracují s horizontální polarizací, což je rozdíl proti celoplošným sítím, které v Praze vysílací s opačnou - vertikální polarizací.Společnost PDTV (dříve adminTV) byla založena v listopadu 2009 k poskytování regionálního vysílání na území Prahy a okolí. Vysílací síť "přežila" změny v pozemním vysílání - přechod nai druhou generaci DVB-T2. Vysílací kanál používá od počátku stejný, jen před časem došlo k přechodu multiplexu zna DVB-T2, čímž se významně zvýšila přenosová kapacita.Od počátku RS4 nabízela kapacitu zákazníkům, kteří neměli zájem šířit svůj program v celoplošných sítích a usilovali o šíření ve vybraných lokalitách. V RS4 byly v minulosti například šířeny programy Mňam TV, Rebel2, Metropol TV, Retro Music TV, CS Mystery a další. Po přechodu RS4 do DVB-T2 většinu kapacity využívala placená televize Antena+, lucemburské společnosti M7 Group , která by později uzavřena. Aktuálně kapacitu v RS4 využívá Praha TV.České Radiokomunikace provozují celoplošnou DVB-T2 síť multiplex 22 , skrze CDG (Czech Digital Group) také multiplex 23 , pro Českou televizi multiplex 21 . V Praze a v dalších městech také regionální sítě RS12