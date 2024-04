Multiplex 24 s novým vysílačem Rožmitál pod Třemšínem

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pokrytí území z nového vysílače Rožmitál pod Třemšínem multiplexu 24 (foto: Digital Broacasting)



Programová nabídka multiplexu 24

Celoplošný DVB-T2 multiplex 24 , operátora Digital Broadcasting , rozšířil pokrytí území České republiky. Provozovatel pozemní sítě uvedl do oficiálního provozu nový vysílač Rožmitál pod Třemšínem ve středních Čechách.Vysílač na vodárně pracuje na K44 v horizontální polarizaci v rámci jednofrekvenční (SFN) sítě spolu s dalšími vysílači jako Benešov - Kozmice, Buchov, Kutná Hora, Velemín - Milešovka, Rakovník - Louštín.Nový vysílač má výkon 501 Watt ERP. Svým výkonem a umístěním pokrývá Rožmitál pod Třemšínem a Březnice a okolí těchto měst.Rožmitál pod Třemšínem je v pořadí 88. vysílačem Vysílací sítě 24, který tak přispívá k rozšíření a zkvalitnění pokrytí signálem pozemního vysílání ve standardu DVB-T2.V současné době multiplex 24 pokrývá 97,7 procent obyvatel republiky. Vysílání si nyní může naladit více než 10 milionů televizních diváků v České republice.Celoplošná nabídka DVB-T2 multiplexu obsahuje stanice TV Nova, Nova Action Nova Lady , JOJ Family, Paramount Network, CS Mystery, TV RELAX, REBEL, ABC, Šláger Originál, Šláger Muzika a Televize přes anténu. Celoplošně vysílají i rozhlasové stanice Rádio Čas a Radio Čas Rock.V jednotlivých regionech jsou šířeny i regionální televizní stanice JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS, TVS, PRAHA TV, TV BRNO 1, i-Vysočina.cz a Ústecká TV.redakce