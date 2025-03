Regionální televize žádají o terestrické licence

16.03.2025 08:35

Regionální televizní vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů chtějí v Česku v nadcházejících letech provozovat další dvě vysílací společnosti.

Společnost Local TV Plus, spol. s.r.o. požádala o udělení vysílací licence pro pozemní vysílání pro svůj program LTV PLUS. Vysílatel již licenci na terestrické šíření vlastní a ta stávající platí jen do 28.6.2025. Nová licence umožní firmě provozovat program v dalších 12 letech.

Společnost Strakonická televize, s.r.o. oslovila českého regulátora o udělení terestrické licence pro svůj program Strakonická televize (STTV). Broadcaster v současné době vlastní jen licenci pro kabelové vysílání a tato licence je platná až do 17. listopadu 2028.

LTV Plus je regionální informační a edukativní program určený pro vysílání v Moravskoslezském kraji. Stanice vysílá 24 hodiny denně a divákům přináší zpravodajství, publicistiku, kulturu, dokument, vzdělávání, pozvánky na důležité události v regionu a další.

Strakonická televize, jak samotný název napovídá, je bezplatný informační systém města Strakonic. Přináší kombinaci textového a obrazového zpravodajství.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se bude požadavky subjektů zabývat na některém z příštích zasedání.