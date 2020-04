Do Pripjatě se vrací život, aneb Černobyl ožívá na Viasat Nature

09.04.2020 15:10

Znáte Pripjať? Pripjať je ukrajinské město, které bylo vysídleno po havárii v černobylské jaderné elektrárně v roce 1986. Kromě pár starousedlíků tam tehdy nikdo nezůstal a z prosperujícího sídla se stalo město duchů s vpravdě děsivou atmosférou.

Přesto je teď tohle město a celá sousedící oblast oblíbeným cílem turistů, cestovatelů, dobrodruhů a urbexerů, což jsou lidé, kteří cíleně navštěvují, poznávají a fotografují opuštěná místa a objekty stvořené člověkem a to mnohdy i přes zákaz úřadů. A právě okolí Černobylu je takovou zapovězenou oblastí. Ovšem zapovězenou pouze pro člověka.

Místa zamořená radioaktivitou, o kterých bychom si zcela logicky řekli, že se stanou pouští a oblastí bez života, se překvapivě brzy zazelenala a osídlila ji divoká zvěř, která zde má trochu paradoxně lepší podmínky než ve „zdravé“ krajině, kterou vcelku úspěšně „okupuje“ člověk.

▲ Černobyl ožívá (foto: Viasat)

Do oblasti postižené jadernou katastrofou se tak vrací život. Příklad Černobylu ukazuje, jak úžasně se příroda adaptuje i tam, kde většina lidí nepřežije. Místa v okolí bývalé jaderné elektrárny se tak ve velice krátké době stala útočištěm pro rostliny, ptáky i savce. Mezi nimi i pro velice vzácné a plaché druhy. O některých se přitom soudilo, že by podle všech indicií měly vyhynout, ale opak je pravdou - v lidmi opuštěném prostředí prospívají velmi dobře a těší se dobrému zdravotnímu stavu.

Kromě divokých zvířat zde žije spousta potomků domácích mazlíčků původních obyvatel, kteří se rychle adaptovali na divočinu, a vypadá to, že jim lidé ani příliš nescházejí. Z těch divokých zvířat pak nesmíme zapomenout na více než 200 druhů ptáků a na to, že u nás se oblast za chráněnou přírodní rezervaci vyhlašuje už při řádově nižší druhové rozmanitosti.

▲ Černobyl ožívá (foto: Viasat)

Z velkých zvířat se do oblasti Černobylu vrátili medvědi hnědí, bizoni, vlci a rysi, tedy zvířata, která se už v počtu jednoho pozorovaného kusu v našich podmínkách dostávají pomalu do hlavních zpráv. A to nehovoříme ani o vzácných koních Przewalského.

Přitom tzv. rudý les v těsné blízkosti elektrárny, ve kterém dnes bují příroda, se těsně po havárii ze dne 26. dubna 1986 stal ze dne na den prakticky pouští - zahynuly zde dokonce i stromy, převážně borovice. Vzhledem k poločasu rozpadu radioaktivních prvků se předpokládalo, že poušť zde bude převažovat ještě minimálně tisíce let.

Jenže příroda se vzepřela veškerým teoriím i lidské logice. Na to, jakým způsobem to dokázala, se můžete podívat v dokumentu Černobyl ožívá, který poběží v neděli 12. dubna ve 14:15 na kanálu Viasat Nature.

zdroj: Viasat