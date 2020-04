Máme na to - nový cyklus o financích na ČT1

23.04.2020 12:46

DNES!

Finance jsou jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších aspektů, nejen dnešní doby. Jak vyžít a jak se uvědoměle chovat, poradí nový zábavně vzdělávací magazín Máme na to s Margaretou Křížovou. Program ČT1 jej poprvé uvede v sobotu od 18.05 hodin.

„ Pořad ukazuje, jak zacházet se svými financemi tak, abychom zvládli i nečekané situace. Ty přichází v životě každého z nás, a nemusí to být jen v době pandemie. To jak je zvládneme, záleží do určité míry na tom, co víme o osobních financích a jak dobře jsme se svými penězi hospodařili v dobách, kdy šlo všechno hladce ,“ vysvětluje moderátorka pořadu Margareta Křížová.

▲ Máme na to (foto: ČT)

Zdroje informací jsou velmi důležité a dnes především i obsáhlé. Pro mnohé je ale velmi těžké si v nich vyhledat to, co opravdu potřebují. Přitom zrovna téma financí je zásadní. „ Věřím, že se nám podaří divákovi přinést cílené rady pro nejpalčivější problémy. S nadhledem a úsměvem. A v tom skvěle pomáhá Margareta Křížová. Záměrně neříkáme moderátorka. Ona je totiž především finanční expertkou a hlavně pozitivním člověkem, s obrovskou dávkou empatie ,“ říká kreativní producentka Lucie Kapounová a režisér Jakub Kovář ji doplňuje: „ Věřím, že jí diváci odpustí hovorovou mluvu. Jsem přesvědčen, že bude o to milejším průvodcem ve finanční džungli .“

Pořad staví na skutečných příbězích diváků. „ Problémy řeší i ti, co peníze mají a bojí se jejich znehodnocení. I pro ně přineseme odpovědi. Nezáleží až tak na okolnostech, vždy stojíme před důležitými rozhodnutími ve vztahu k osobním a rodinným financím. Každá rada se hodí a finanční gramotnost má u nás pořád rezervy ,“ dodává Lucie Kapounová.

zdroj: ČT