ČT art uvádí: Živý přenos z Opery Národního divadla

22.04.2020 12:37

ČT art zve ve spojení se třemi významnými institucemi za dalšími unikátními kulturními zážitky. Ve čtvrtek 23. dubna se ve 21.45 hodin pomyslně otevřou dveře Veletržního paláce a kurátorka provede diváky nejnovější výstavou Stanislava Kolíbala.

O dva dny později, v sobotu 25. dubna se ve 20 hodin rozezní Rudolfinum, do kterého se s benefičním večerem vrací Česká filharmonie. Ve veřejné sbírce spojené s prvním přímým přenosem se vybralo téměř sedm a půl miliónu korun. Pomáhat bude poslední dubnový večer také Opera Národního divadla. Ve 20 hodin představí čeští sólisté živě na ČT art výběr z nadcházející sezóny.

▲ Pomáháme s Českou filharmonií - Jakub Hruša (foto: Petra Hajská)

„ Ačkoliv Česká filharmonie nemá na rozdíl od Národního divadla a Národní galerie v názvu slovo národní, je tohle označení přesně tím, co všechny tři instituce nejen historicky spojuje. Dnes mají společné navíc ještě to, že všechny musely zavřít pro veřejnost své budovy, ale díky kulturnímu programu o své posluchače, návštěvníky a diváky nepřijdou. Těší mne, že můžeme v krátkém čase dostat špičkové umění, které nabízejí, k lidem až domů ,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Do uzavřené holešovické budovy Národní galerie se podívají diváci ČT art prostřednictvím komentované prohlídky kurátorky Julie Bailey užzítra. Výstava nazvaná Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal byla pouhých pět dní po svém uveřejnění veřejnosti na začátku března uzavřena. Než se do prostor Veletržního paláce návštěvníci vrátí, mohou v televizní premiéře zhlédnout instalaci, kterou ve stejné podobě připravil pro loňskou mezinárodní přehlídku uznávaný český sochař a výtvarník Stanislav Kolíbal. Uzavřená zatím zůstává i nově zrekonstruovaná budova Státní opery.

„ Po mnoha týdnech nedobrovolného ticha můžeme konečně opět komunikovat se svým milovaným publikem. A to díky České televizi, která zprostředkuje přímý přenos více než hodinového programu. Představíme vrcholy nadcházející sezóny, diváci se tedy mohou těšit na to nejlepší v provedení našich předních českých sólistů ,“ říká umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen.

▲ Libuše - Dana Burešová (foto: Národní divadlo)

Ve čtvrtek 30. dubna se tak na obrazovkách představí v roli Don Giovanniho Adam Plachetka, Pavel Černoch zazpívá árii z Dvořákovy Rusalky, Dana Burešová připomene Smetanovu Libuši a Štefan Margita interpretuje Schubertovu Ave Maria. Během přenosu mohou diváci podpořit Linku seniorů neziskové organice Elpida.

Již tuto sobotu se vrátí na kulturní stanici také Česká filharmonie, která díky prvnímu benefičnímu koncertu vybrala na pomoc nemocnicím pomáhajícím obětem zasaženým virem COVID-19 bezmála sedm a půl milionu korun. Tentokrát půjdou získané finanční prostředky na pomoc aktivitám neziskové organizace Život 90, jak upřesňuje její výkonný ředitel Jaroslav Lorman: „ Výtěžek použijeme na rozšíření provozu Linky důvěry Senior telefon a služby Tísňová péče Života 90, abychom všem ohroženým seniorům dokázali pomoci, ať už se jedná o nákup, vyzvednutí léků či propojení s dobrovolníky, kteří mohou nabídnout obyčejný lidský kontakt a psychickou podporu .“

Česká televize bezprostředně po vypuknutí pandemie bezplatně nasadila do vysílání celkem šest mimořádných kampaní upozorňující na plošné krizové a informační linky a další služby, včetně dvou pomáhajícím organizaci Život 90 a jedné určené na pomoc Elpidě.

zdroj: ČT