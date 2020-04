ČRa zajistí stream pro fanoušky Baníku

22.04.2020 11:51

DNES!

Na fotbalové stadiony se diváci ještě nějakou dobu nevrátí. Kluby proto využívají možnosti vysílání starších zápasů, výtěžek z virtuálního vstupného používají pro mládež nebo na charitativní účely.

V pátek 24. dubna se přidá i Baník Ostrava a rád by „vyprodanému stadionu“ nabídl výjimečné utkání Baník Ostrava - Sparta Praha z roku 2003. Znamená to bezchybný přenos pro téměř 20 tisíc lidí najednou. Tuto službu pro ně zajistí České Radiokomunikace (ČRa).

„ Budeme rádi, když lidé u fotbalu přijdou na jiné myšlenky, odreagují se ,“ říká obchodní ředitel CRA Miloš Mastník. „ Využijeme naši CDN síť, která dokáže spolehlivě doručit stream každému uživateli ,“ doplňuje Miloš Mastník.

CRA poskytuje v rámci OTT (over the top) produkt CRA Media Cloud, který zahrnuje celou škálu služeb od zpracování obsahu pro distribuci až po doručení do zařízení koncového zákazníka. Využívá k tomu vlastní infrastrukturu pro zpracování video-obsahu a zároveň vlastní CDN (content delivery network). To znamená dostatečně robustní a zároveň škálovatelné řešení, které zvládá i obrovské datové toky v jeden okamžik a rychlé a bezproblémové doručení požadovaného obsahu ke koncovému uživateli.

Zápas bude streamován 24. 4. od 18:00 na webu www.fcb.cz