Hrdý vlastenec, obávaný kolaborant ve filmu na ČT1

21.04.2020 14:51

Co vedlo k tomu, aby se legionář, Masarykův spolupracovník a velký vlastenec obrátil a v době největší krize začal usilovně pracovat ve prospěch nacismu? Příběh Emanuela Moravce vypráví dvoudílný film režiséra Bisera A. Arichteva s Mariánem Labudou mladším v hlavní roli.

Snímek Anatomie zrady - Emanuel Moravec uvede v premiéře ČT1 v neděli 26. dubna a 3. května, vždy od 20.10 hodin.

Emanuel Moravec patřil k nejaktivnějším představitelům české kolaborace s nacistickým okupačním režimem za Protektorátu Čechy a Morava. Prostřednictvím této postavy divák poznává politické dění v naší zemi a zároveň z historického odstupu sleduje proměnu člověka prosazujícího ideály T. G. Masaryka a bojujícího za svou vlast ve „zrádce národa“. Příběh Emanuela Moravce je tragickým příběhem ambiciózního člověka.

▲ Anatomie zrady - Emanuel Moravec (foto: ČT)

„ Při přípravě projektu se scenáristy Lucií a Josefem Konášovými jsme řešili to, jak vykreslit zápornou postavu, která je zároveň hlavním hrdinou, takže divák prochází celým příběhem spolu s ním. Moravec nebyl původně negativní postavou, bojoval v legiích, byl milujícím otcem tří synů, psal dobré analytické články. Myslím, že ve filmu se podařilo vystihnout právě ten přerod, kdy se ze slušného člověka stane souhrou okolností, slabosti charakteru, ambicím a touze po penězích někdo, kdo se podílí na strašlivém zlu, namlouvaje si, že jedná ve jménu svého národa ,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová.

Hlavní roli ztvárnil Marian Labuda mladší. O jeho obsazení tvůrci stáli ještě před první verzí scénáře. „ Chtěl jsem, aby Moravec nepůsobil jednobarevně. Takový nebyl. Byl především studovaný a obratný řečník, analytik, a později obávaný politik. Byť tak může z dobových fotografií působit - nebyl to žádný neohrožený voják. Hledal jsem někoho, kdo naplní postavu jako milujícího otce, jako vlastence a současně ji uvěříme tu obrovskou změnu a oddanost v to, co bude dělat dál. Nechtěl jsem, aby působila hrubě, ale přitom v nás od určité chvíle vyvolávala nepříjemné pocity ,“ říká režisér Biser A. Arichtev a Marián Labuda mladší jej doplňuje: „ Až jsem se lekl, jak jsme si fyzicky podobní. On byl ale vyšší, což se vyřešilo speciální obuví nebo podstavcem. Zajímavé pro mě bylo zamyslet se, jak bych se v tu chvíli sám zachoval, kdybych měl existenciální problémy a Němci mi nabídli spolupráci. Ale jedno vím určitě. Nikdy v životě bych neposlal vlastního syna bojovat za fašistické Německo a tím ho vlastně odsoudil na jistou smrt .“

Syny Emanuela Moravce si zahráli Filip Březina a Oskar Hes, jeho třetí manželku Dana Droppová. Němce K. H. Franka a Reinharda Heydricha ztvárnili André Hennicke a Detlef Bothe, který si zastupujícího říšského protektora zahrál již po třetí. Ve vedlejších rolí diváci uvidí Vladimíra Polívku, Ondřeje Vetchého, Viktora Preisse, Pavla Kříže nebo Jiřího Vyorálka. Příprava snímku, který ČT uvede jako připomínku 75. výročí konce 2. světové války, zabrala čtyři roky. Natáčelo se na více než čtyřiceti místech v České republice i v Německu.

