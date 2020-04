HBO GO na 30 dnů zdarma u T-Mobile, pak za zvýhodněnou cenu

20.04.2020 14:37

Pro své btarifní zákazníky připravila společnost T-Mobile mimořádnou nabídku. Kdo si u operátora pořídí k hlasovému paušálu HBO GO, získá jej na prvních 30 dnů zcela zdarma. Poté si může předplatné zrušit, nebo v něm pokračovat za speciální zvýhodněnou cenu.

Stačí si jen balíček aktivovat od 20. dubna do 31. května. Nabídka platí pro domácnosti a drobné podnikatele. Filmové trháky a seriály si tak mohou všichni užít v pohodlí a bezpečí domova.

Diváci tráví u televizního vysílání, a to nejen zpravodajství, v posledních týdnech stále více času. Například sledovanost T-Mobile televize vzrostla v nouzovém stavu o 17 % oproti období před koronavirovou nákazou. O desetinu více času ale věnují diváci i tzv. nelineárnímu vysílání.

▲ HBO GO u T-Mobile (foto: T-Mobile)

„ Lidé si chtějí sami rozhodovat o tom, co a kdy budou sledovat. Proto jsme naše portfolio TV služeb rozšířili právě o HBO GO ,“ říká Zdeněk Spurný, manažer služeb pro domácnosti T-Mobile, a doplňuje: „ Šíře nabídky HBO i co do obsahu s českým dabingem patří k tomu nejlepšímu na tuzemském trhu a chceme ji našim tarifním zákazníkům, obzvlášť když tráví mnohem více času doma, nabídnout za mimořádně atraktivní cenu .“

Prémiová videopůjčovna HBO GO nabízí ty největší seriálové pecky a filmové trháky. Fanoušci WestWorld, Hry o trůny, Sedmilhářek, Až po uši, Příběhu služebnice, Temného případu rádi potvrdí. Celkem v ní na diváky čeká více než 7 500 dílů seriálů, nejen zahraničních, a více než 800 filmů, dokumentů a dětských pořadů. Vše je česky a nabídka se průběžně obohacuje o další novinky. Nechybí navíc ani bonusové pořady z originální produkce HBO.

Nabídku HBO GU podpoří T-Mobile svou historicky první marketingovou kampaní, která vznikla "na dálku". Dnes 20.4.2020 bude spuštěna její on-line část, na kterou od 24. dubna navážou televizní spoty.