Televizní Babičky pomáhají i v dobách koronaviru

17.04.2020 11:56

DNES!

S rouškami na obličeji startují tuto neděli moderátoři a hosté úspěšného pořadu České televize „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“. Diváci ČT i v této nelehké době pandemie pořad oceňují, díly vysílané v době nouzového stavu dosahují podílu na televizním trhu okolo 20 procent a průměrně je sleduje na 650 tisíc diváků.

Poslední březnové vydání vidělo dokonce téměř 800 tisíc lidí. „Babičky“ se tak pravidelně řadí mezi TOP 15 nejúspěšnějších nedělních pořadů na všech televizích.

Pořad „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“ už třetím rokem radí divákům, jak lze v moderní době využít návody a postupy staré mnohdy přes stovky let. A tyto prověřené metody se náhle stávají užitečné o to víc nyní, v době koronavirové pandemie, kdy nemusí být vždy všeho dostatek. Když například chybí průmyslově vyráběné desinfekční gely nebo spreje, lze využít starý „babičkovský“ recept desinfekce octem.

▲ Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli (foto: ČT)

„ Generace našich předků, z níž někteří zažili dvě světové války, hospodářské krize i období front na všechno, si uměla skvěle poradit v nejrůznějších situacích a vytěžit z mála maximum. V nejbližším nedělním díle (19.4.) nazvaném „Šikovné náhražky“ například ukážeme jak vyjít s málem, jak uchovávat potraviny, anebo jak pohotově nahradit chybějící suroviny pro vaření a přitom získat chutné a výživné jídlo ,“ říká scénáristka pořadu Michaela Učňová.

V sobotu vysílané díly „Babiček“ jsou reprízované a proto v nich diváci roušky na tvářích moderátorů neuvidí. Naopak v nově natáčených dílech vysílaných od této neděle moderátoři pořadu Tereza Hátleová a Petr Pěknic a jejich hosté roušky nosí. Některé scény jsou ale předtočeny a proto vystupující zůstávají bez roušek.