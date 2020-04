Koncert One World Together At Home v neděli 19. dubna

16.04.2020 23:04

včera

CBS USA, MTV USA, ViacomCBS Networks EMEAA a ViacomCBS Italia ve spolupráci s WHO představují velkou americko-evropskou hudební koprodukci věnovanou celému světu "One World Together At Home".

V přímém přenosu, který se bude vysílat celosvětově nejen v televizi, ale i online například na YouTube vystoupí například Lady Gaga, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Alanis Morissette, Stevie Wonder a další.

Největší jména v hudbě a mnoho dalších hvězd pod vedením Lady Gaga se zúčastní celosvětové akce, která chce ocenit zdravotnický personál, který pracuje v první linii v boji proti pandemii způsobenou koronavirem COVID-19.

V Itálii bude koncert vysílat FTA stanice VH1 (volně v režimu multistream na pozicích 9°E a5°W) a placený kanál MTV Italia (Sky Italia). Po celé Evropě bude koncert možné sledovat v SD rozlišení na FTA programu Rai 1, který je dostupný na pozici 13°E.

Rai 1 vysílá na 13°E také v HD rozlišení. Tento signál je dostupný jen zákazníkům platformy TivúSat. Rai 1 HD je volně šířen v režimu multistream na pozici 5°W.

Koncert začíná 19.4.2020 ve 2 hodiny ráno středoevropského času (noc z 18. na 19.4.2020).

technické parametry - Rai1:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 10,992 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 11,179 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK, multistream, stream 4, FTA (transalpský svazek)

technické parametry - VH1 Italia:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, multistream, stream 35, FTA (italský svazek)

• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,543 GHz, pol. H, SR 34200, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK, multistream, stream 35, FTA (transalpský svazek)

zdroj: franck + vl.info