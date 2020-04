Nakoukněte kuchařským hvězdám pod pokličku i do soukromí s TV Paprika

16.04.2020 11:35

DNES!

Co byste řekli na to, kdyby se vám v kuchyni objevil světoznámý kuchař a chopil se vaření? Představa je to lákavá, a dokonce nemusí být ani tak daleko od reality. TV Paprika totiž oslovila dvacet profesionálů, kteří v pořadu Šéfkuchařova nejlepší jídla postupně uvaří pokrmy, jimž vděčí za své dnešní úspěchy.

Giganti kuchyně předvedou divákům svou profesionální zdatnost, kuchařskou vášeň a také se podělí o neuvěřitelné příběhy. Sledujte první díl už v pondělí 20. dubna od 21:00 hod.

Seznamte se s Prudence

Prue Leith se narodila v Kapském městě, kde tehdy její otec pracoval pro společnost African Explosives. Její maminka, Margaret „Peggy“, byla herečkou své doby a také tou nejlepší kuchařkou, kterou jste mohli potkat, tvrdí Prue. Do svých sedmnácti let navštěvovala mladá Prudence dívčí internátní školu v Johannesburgu, kterou vedly anglikánské jeptišky.

▲ Šéfkuchařova nejlepší jídla (foto: AMC)

Následně přesvědčila rodiče, aby jí umožnili navštěvovat pařížskou univerzitu Sorbonne. A právě v Paříži si uvědomila, jakým směrem se bude její kariéra ubírat. „ Začala jsem se více zajímat nejen o francouzskou kulturu, ale také kuchyni. Nemůžete prostě žít v Paříži, aniž byste propadli kouzlu její kuchyně ,“ vzpomíná britsko-africká restauratérka.

Recepty napříč kontinenty

V pořadu Šéfkuchařova nejlepší jídla se Prudence podělí například o maminčin lahodný recept na dezert, který se skládá ze šlehačky, maracuji a likéru s příchutí pomeranče. „ Všechny tři ingredience do sebe krásně pasují. Celý dezert navíc podtrhnete tím, že ho navrstvíte do koktejlové sklenice. Jednoduše nádhera ,“ hodnotí Prue. A protože venkovní teploty nezadržitelně stoupají, ukáže nám také osvěžující recept na kambodžský salát. S tímto pokrmem se kuchařka seznámila skrze svou dceru, kterou v Kambodži adoptovala. „Každý vás upozorňuje, abyste neupřednostňovali své dítě před tím adoptivním a popravdě jsem se toho obávala. Strach mě ale přešel, jakmile jsem viděla, že k nám Li-Da perfektně zapadla,“ říká Prudence.

▲ Šéfkuchařova nejlepší jídla (foto: AMC)

Inspirujte se pokrmy kuchařských hvězd

Věděli jste, že granátové jablko nejlépe oloupete ponořené v míse s vodou? Nebo že zázvor stačí jemně oškrábat lžičkou, abyste ho zbavili slupky? Nakoukněte známým kuchařům pod pokličku a přiučte se triky, o kterých jste možná ani netušili, že by se vám v kuchyni mohly hodit. Nenechte si ujít první díl pořadu Šéfkuchařova nejlepší jídla už v pondělí 20. dubna od 21:00 hod. na TV Paprika, kdy budou odvysílány hned dvě epizody za sebou. Jakého šéfkuchaře si oblíbíte? Bude vaší favoritem zmiňovaná Prue Leith, Bill Grander, nebo třeba Tom Kerridge?

zdroj: AMC