Andaluská mafie, která možná vůbec neexistovala na Epic Drama

15.04.2020 10:50

Středověk je pro nás do značné míry zahalen tajemstvím, ostatně ne nadarmo se tomuto období říká doba temna. A právě až do středověku je možné vystopovat počátky jedné utajené mafiánské organizace, která možná vůbec neexistovala. O to je její příběh tajemnější.

Mafie je obecné označení pro organizovanou skupinu, která operuje často mimo zákon, drží v rukou neoficiální nadvládu nad určitým územím, svoje příznivce odměňuje a zrádce tvrdě trestá. Nejznámější mafií, která skutečně existovala (a dodnes existuje) je mafie sicilská. S mafií ovšem máme spojeny především romantické představy New Yorku, Chicaga a dalších velkých měst USA 20. a 30. let 20. století a jména jako Al Capone nebo Lucky Luciano.

▲ Ve spárech Garduñy (foto: Viasat)

Trochu stranou stojí organizace s názvem La Garduña, která vznikla v období středověku na území španělské Andalusie. Klasické mafiánské praktiky se v ní mísí se ztělesněním tradičních představ o svobodných zednářích - ostatně o obou těchto organizacích kolují světem konspirační teorie. První informace o mýtické mafii La Garduña pocházejí z díla Víctora de Fereala s názvem Misterios de la inquisición española y otras sociedades secretas de España (Tajemství španělské inkvizice a dalších tajných společností Španělska) z roku 1850. A právě tam vodítka historiků končí.

Podle zastánců teorie o reálném základu La Garduñy šlo o organizovanou skupinu, která vznikla na základech vězeňského gangu. Měla být založena okolo roku 1417 a údajně měla na starosti „špinavou práci“ nechvalně proslulé inkvizice. Jiné spekulace hovoří dokonce o tom, že La Garduña vytvořila základy pro nejznámější italské mafie Cosa Nostra, ‘Ndrangheta a Camorra.

Ať už to bylo jak chtělo, vznikl na představách o španělské mafii dramatický seriál Ve spárech Garduñy. Ten vypráví o vlivu organizace především v andaluské Seville po epidemii černé smrti a také v monopolu tohoto města při obchodech s Amerikou. Na pozadí společenských nepokojů a sociální nespokojenosti obyvatel se odehrávají příběhy jednotlivců, kteří se s La Garduñou buďto snaží bojovat, nebo jsou její součástí. Seriál vznikl v roce 2019 jako druhá řada seriálu Morová rána a dostal podtitul Ve spárech Garduňy. Na šestidílný seriál se nyní mohou nově podívat i čeští diváci.

Svůj pohled na to, do jaké míry je tento seriál postavený na skutečnosti, můžete získat vždy ve čtvrtek od 16. dubna vždy ve 21:45 hodin na kanále Epic Drama. Španělské mysteriózní drama vás jistě vtáhne do děje už svým prvním dílem.

zdroj: Viasat