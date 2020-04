O2 TV Sport odvysílá play off Esport hokejové ligy

16.04.2020 17:02

DNES!

Esport hokejovou ligu, aktuálně kvůli pandemii koronaviru jedinou hokejovou ligu na české scéně, čekají o víkendu vůbec první vyřazovací boje v historii. Do play off postoupilo nejlepších osm týmů základní části.

Díky stanici O2 TV Sport uvidí fanoušci všechny zápasy včetně semifinále a finále. Čtvrtfinálové série začínají v sobotu od 13 hodin. Přímé přenosy doprovodí hlasem komentátoři O2 TV Sport Jan Velart a Richard Tesař.

Na první přenosy se mohou fanoušci těšit již v sobotu od 13 hodin, kdy odstartuje vítěz základní části BK Mladá Boleslav proti HC Škoda Plzeň. Ve druhé sérii poměří síly HC Dynamo Pardubice a HC Energie Karlovy Vary. Série Bílí Tygři Liberec vs HC Kometa Brno a Rytíři Kladno vs HC Oceláři Třinec se budou hrát v sobotu 25. dubna 2020.

▲ Esport hokejová liga na O2 TV Sport (foto: O2)

Esport hokejová liga

Tento unikátní projekt znamená první videoherní NHL 20 ligu v České republice, která se hraje na konzolích PlayStation 4. Přes online kvalifikace se vybrali nejlepší hráči, kteří v základní části reprezentovali 14 týmů Tipsport extraligy. V play off se utká osm nejlepších celků, které se společně poperou o finanční odměnu ve výši 150 000 Kč.

Systém play off

Play off Esport hokejové ligy se hraje na tři vítězná utkání formou "Davis Cupu". Tým, který získá jako první tři výhry, vyhrává sérii. V případě, že bude stav po prvních třech zápasech 3:0 nebo 3:1, se zbylé dva zápasy nedohrávají. Kromě třetího utkání série, které hrají všichni čtyři hráči najednou, se hrají všechny zápasy hráč vs hráč.