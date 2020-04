Nejhrozivější zabijáci v dokumentu na CBS Reality

17.04.2020 18:13

Je tomu už měsíc, co okolní dění a zavedená bezpečnostní opatření donutila většinu z nás pracovat z domu a omezit veškeré naše aktivity i setkávání se s přáteli. Není proto divu, že nyní většinu volného času trávíme u televizních obrazovek.

Na co nezapomenout? Na dokumenty a dokumentární série, díky nimž se třeba dozvíte něco nového.

Dokumentární seriály jsou hlavní devízou televizní stanice CBS Reality a vězte, že z jejího programu si vybere téměř každý. Co si nenechat ujít v měsíci dubnu? Například seriál Nejhrozivější zabijáci, který běží od dubna až do první poloviny května. A o co půjde?

▲ Nejhrozivější zabijáci (foto: AMC)

Lovec skalpů

Ano, název seriálu nelže. Seriál diváky provede životními příběhy těch nejagresivnějších sériových vrahů všech dob. Těch, kterým se jejich záměr bohužel „vydařil“. Výraznou postavou vystupující v seriálu je například sériový vrah John Sweeney, který bývá lidmi z oboru přezdívaný jako „lovec skalpů“.

Seriál vás seznámí s postupy a praktikami dlouhého vyšetřování i soudního procesu, s názory i myšlenkovými pochody vyšetřujícího inspektora. Chybět nebude ani pohled do soukromí, jaký byl život s despotickým vrahem popíše jeho bývalá přítelkyně. Zaujalo vás to? Pak si nenechte ujít seriál Nejhrozivější zabijáci, který vysílá televizní stanice CBS Reality každý všední den od 21 hodin.

