Mediaset bude plnit přání svých diváků

17.04.2020 15:48

DNES!

Jak získat k obrazovkám televizní diváky? Jednoduše. Stačí vysílat žádané pořady. Italská mediální skupina Mediaset se proto rozhodla plnit přání diváků, bude-li to v jejich silách.

V době, kdy lidé musí dodržovat přísnou karanténu, se všechny televize v Itálii snaží čas zpříjemnit. Vzhledem k tomu, že vlastní tvorba je značně nyní omezená, musí se vysílatelé spolehnout především na akvizice.

Mediaset tak prostřednictvím sociálních sítí a aplikací "Qui Mediaset" (Tady Mediaset) se ptá divákům co by rádi viděli.

Diváci měli v minulých dnech největší zájem o filmy: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald a Hunger games (celou sérii) a právě tyto filmy Mediaset koupila a odvysílá v příštích dnech.

Diváci mohou dál psát, co co by chtěli vidět a Mediaset se bude snažit koupit práva ve free předpremiéře.

Programy skupiny Mediaset se vysílají v HD i SD rozlišení na satelitním systému Eutelsat Hot Bird (13°E). Vysílání je kryptováno systémem Nagra MA a dostupné jen pro zákazníky platformy TivúSat. Tytéž programy lze ale sledovat i bez karty z distribučních signálů v režimu multistream na pozicích 9°E a5°W. Pro příjem je nutný set top box s podporou režimu multistream.

zdroj: franck + vl.info