Óčko Star: Více domácí hudby a zjednodušená grafika

30.04.2020 11:38

DNES!

Óčko Star upravuje od května vysílací schéma, hudební dramaturgii a zjednodušuje grafiku. Reaguje tak na současnou společenskou situaci, hudební trendy a komentáře svých diváků a fanoušků.

Ve vysílání se objeví více české a slovenské hudby na podporu domácích interpretů, přibude rockový playlist pro fanoušky tvrdší hudby, prodlouží se playlisty Osmdesátek a Devadesátek a zjednoduší se grafika lišty s informacemi o klipech. Hudební dramaturgie se ještě více zaměří na časem ověřené hity největších hvězd od 80. let po první dekádu nového století.

▲ CZ&SK (foto: Óčko)

Hudební stanice ÓČKO STAR spouští od prvního květnového víkendu upravené programové schéma. Jeho součástí je také navýšení podílu české a slovenské hudby v dramaturgii televize. Diváci najdou ve vysílání nově dva bloky věnované pouze CZ/SK hudbě, a to každý den od 8 do 9 a od 12 do 13 hodin. Hudební stanice tak reaguje na současnou krizovou situaci, která významně zasáhla i domácí hudební tvorbu.

Štěpán Wolde, generální ředitel TV ÓČKO, k podpoře domácí hudby v tomto období říká: „ Hudba a její sledování v médiích a na nejrůznějších platformách pomáhá lidem překonávat současnou krizi. Vidíme to na sledovanosti našeho vysílání i na reakcích diváků a fanoušků na sociálních sítích. Vysíláme koncerty domácích interpretů včetně těch „bez publika“, přinášíme aktuální rozhovory s domácími interprety a nyní i navyšujeme podíl domácí hudby ve vysílání. ÓČKO domácí hudbu velmi silně podporuje i mimo krizi a pomoc „svým“ interpretům v krizi považuje za svou povinnost .“

▲ . máj lásky čas na Óčko Star (foto: Óčko)

Od víkendu ÓČKO STAR také rozšiřuje playlistové pořady Osmdesátky a Devadesátky zaměřené na hity minulého století. „ Změnami v dramaturgii ÓČKO STAR reagujeme na četné žádosti našich diváků. Především jsme vyslyšeli jejich volání po více hitech 80. a 90. let, kterému plně rozumíme. Když člověk sleduje klipy, které tehdy vznikly, znovu prožívá neopakovatelnou atmosféru těchto dvou dekád ,“ představuje pozadí změn hudební dramaturg stanice René Hnilička.

„ A protože chceme, aby si na ÓČKO STAR přišli na své i fanoušci rocku, potěšíme je každý týden pořadem Rock Star. Jaké hity v něm budeme hrát, je patrné z názvu, který ne náhodou evokuje velký hit skupiny Nickelback ,“ pokračuje hudební dramaturg. Playlistový pořad zaměřený na hity tuzemských i zahraničních rockových hvězd s názvem Rock Star se bude vysílat každé úterý od 17 do 18 hodin a v repríze v neděli od 23 do půlnoci. Jednou měsíčně poběží ve stejném čase také první česká rocková TV hitparáda s názvem TV Rockparáda připravovaná společně s Fajn Rock rádiem.

▲ TV Rockparáda na Óčko Star (foto: Óčko)

Změnou projde i grafika stanice. Diváci si budou moci ještě více vychutnat své oblíbené klipy díky zjednodušení a zmenšení úvodní lišty, která představuje vysílaný klip. Kromě změn stálého programového schématu přináší stanice také pravidelné hudební speciály na různá aktuální témata. Na první květnový den připravila televize playlist zamilovaných písniček s názvem 1. MÁJ LÁSKY ČAS. Romantické naladění najdou diváci v pátek 1. 5. od 14 do 17 hodiny.

zdroj: Óčko