Prima Mazlíček představí svět zvířat

03.08.2020 09:35

Informovat, vzdělávat, a především pobavit. To je cílem nového pořadu Prima Mazlíček, zaměřeného čistě na zvířata - ať už jde o ta domácí, volně žijící či hospodářská. Divákům přinese zajímavosti z domova i ze zahraničí a široký okruh témat nadchne každého milovníka zvířat.

Na pořad, kterým provází Jan Šťastný, se diváci mohou těšit od 9. srpna každou neděli dopoledne na Primě.

„ Zvířata mě provázejí celý život. Rád jsem v jejich společnosti, rád se o nich dozvídám něco nového. Proto mě těší, že v novém pořadu ukazujeme divákům jejich svět tak, jak ho možná neznají ,“ popisuje Prima Mazlíčka jeho moderátor Jan Šťastný.

▲ Prima Mazlíček (foto: FTV Prima)

První díl diváky provede péčí o zvířata v létě - ukáže, jak se postarat o popálené psí tlapky z rozpáleného chodníku i to, kdy psí kamarády venčit a stříhat. Je všeobecně známo, že v letních vedrech není radno nechávat psa v autě. Co ale dělat, pokud třeba na ulici v autě nějakého najdete? Jak mu podat první pomoc? Jaké trápení v těchto podmínkách psi zažívají, si vyzkoušel speciální host dílu - milovnice psů Patricie Pagáčová. Pořad také poradí, jak v parních letních dnech pomoci zvířatům a ptákům na zahrádce a v přírodě, a samozřejmě představí i kočky a psy čekající na nový domov v útulcích.

První díl pořadu sledujte už v neděli 9. srpna v 9.30 na televizi Prima.

Rozhovor s Janem Šťastným

Co Vy a zvířata? Jaké je Vaše nejoblíbenější zvíře?

Pro mne je vždy nejoblíbenější mazlíček ten aktuální. Naší fence Fridě, jorkšírskému teriérovi, bude letos už 11 let, takže mým současným mazlíčkem je pejsek. Já se psy vyrůstal. Jsem ze Zlína, který je obklopený lesy a vodou, takže je rájem pejskařů. Můj nejlepší dětský přítel byl knírač, kterému jsem dal jméno Filip.

Měl jste i jiné mazlíčky jako dítě?

Jako malého mě provázela spousta zvířat. Měl jsem želvičky, křečky nebo rybičky v akváriu. Jako dospělý jsem se dokonce staral o dva laboratorní potkany, Ťapku a Bogy, byli velice přítulní. Jsou to hodně inteligentní zvířata, která si rychle zvyknou na člověka. Mají zvláštní způsob komunikování, takže se s nimi člověk opravdu nenudí. Pronikl jsem ale i do světa hmyzu díky svému strýci, který se věnoval entomologii na vědecké úrovni. U lidí tito tvorové zase tak oblíbení nejsou, ale rozhodně si pozornost zaslouží, protože jejich pestrost a různorodost je dechberoucí. Jsem rád, že mi strýc pomohl objevit tento svět a že dokážu rozeznat alespoň střevlíka od roháče.

Když jste choval tolik zvířat, je nějaký druh, který Vás vždycky lákal, ale netroufl jste si na něj?

Když se nad tím zamyslím, tak nemám problém s žádnými zvířaty. To jsem si dokonce ověřil i na vlastní kůži během natáčení seriálu Krejzovi, kde jsem hrál veterináře a se zvířaty pracoval každý den. Jediné, z čeho mám velký respekt, jsou pavouci, konkrétně velcí sklípkani. To je pro mne taková adrenalinová záležitost. Dokonce jsem se svým 8letým synem uzavřel sázku, že si pod odborným vedením sklípkana na ruku posadím. Zatím jsem se k tomuto činu ještě neodhodlal, takže vyhrává syn.

A co domácí zvířata?

Kromě psů nepřijdu s většími zvířaty do kontaktu vůbec. No, kozu zatím doma nemáme. Doufám si tvrdit, že sousedi by z nás nebyli zrovna nadšení. V budoucnu se ale chystáme postavit chatu na hezkém pozemku. Máme i pár nápadů, jak prostředí vylepšit. Nechceme z toho dělat sofistikovanou zahradu s golfovým trávníkem, ale naopak respektovat okolní přírodu a zachovat luční nebo lesní ráz. Rádi bychom si pořídili i ovečku a uvidíme, jestli nakonec neskončíme u celého stáda.

zdroj: Prima