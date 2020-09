Eurosport přinese kompletní zápasy z French Open

22.09.2020 12:46

DNES!

Na obrazovky Eurosportu se vrací grandslamový tenis. US Open v New Yorku je minulostí, všechny oči se nyní upírají na Roland-Garros (French Open) v Paříži, kde budou nejlepší tenisté bojovat na největším antukovém turnaji světa.

Eurosport nabídne na svých platformách napříč Evropou ŽIVĚ zápasy ze všech kurtů.

300 hodin živého tenisového vysílání z hlavního turnaje startuje v neděli 27. září.

Již od pondělí 21. září Eurosport vysílá v 50 zemích a teritoriích Evropy na Eurosportu 2 a Eurosport app kvalifikační zápasy Roland-Garros.

▲ Vyhraje Rafael Nadal na Roland-Garros svůj 20. grandslamový titul? (Foto: Getty)

Roland-Garros poprvé zažije Eurosport Cube - inovativní mixed-reality studio označované jako „budoucnost sportovního vysílání“. Studio Cube si během přenosů z US Open opět získalo fanoušky i odborníky. Pohlcující virtuální studio na dálku propojuje experty a hráče z celého světa a přináší nejpodrobnější analýzy a vizualizace, čímž fanoušky vtahuje do sportovních akcí hlouběji než kdykoli v minulosti. Tenisové hvězdy Novak Djoković, Karolína Plíšková, Stefanos Tsitsipas a Naomi Ósaková byly během vysílání US Open virtuálně přeneseny z New Yorku do londýnského Eurosport Cube, aby analyzovaly své výkony.

John McEnroe a Chris Evertová, dvě tenisové ikony, které vlastní 25 grandslamových singlových titulů, se vracejí do týmu Eurosportu pro Roland-Garros. Během dvou týdnů turnaje nabídnou milionům diváků po celé Evropě své názory a analýzy. Barbara Schettová bude moderátorkou studia Eurosport Cube, v němž se samozřejmě pravidelně objeví také hlavní tenisový expert Eurosportu Mats Wilander. Ze svých domovů v Mnichově a Madridu se v Eurosport Cube představí i Boris Becker a Alex Corretja.

Klíčová data vysílání Roland Garros:

pondělí 21. září - start kvalifikace

neděle 27. září - startuje 1. kolo turnaje

sobota 10. října - finále dvouhry žen

neděle 11. října - finále dvouhry mužů

zdroj: Eurosport