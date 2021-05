Jazz 4K s polskou licencí

23.05.2021 17:35

DNES!

V úterý 18. května polský regulátor médií KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) se rozhodla udělit formě Berenikafilm Agnieszka Bania licenci k vysílání televizního programu s názvem Jazz 4K v telekomunikačních sítích. Licence je platná od 18. května 2021 a vyprší 17. května 2031.

Stanice Jazz 4K se má objevit v síti operátora Toya.

Jazz 4K má být specializovaný, hudebním a kulturním programem.

Vysílání Jazz 4K bude vysílat denně, minimálně 12 hodin a adresován divákům ve věku od 5 do 90 let, milovníkům jazzové hudby, všech jazzových fúzí, hudebníkům a pedagogům. Společnost začne vysílat program nejpozději do 4 měsíců od data udělení licence.

Program bude propagovat především jazz, soudobou hudbu, improvizovanou hudbu, klasickou hudbu, fúzi jazzu s rapem, popem, elektro-jazzem, zpívanou poezii a všechny umělecké formy související s výše uvedeným.

Žadatel o licenci prokázal regulačnímu orgánu, že má finance na rozvoj a distribuci programu.

Stejný subjekt má již od polského regulátora licenci k šíření stanice Jazz v sítích telekomunikačních operátorů. Tento program byl spuštěn v roce 2018.

zdroj: satkurier.pl