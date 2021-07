Prima Pauza - nová VOD služba TV Prima

22.07.2021 19:00

Skupina Prima přichází s novou platformou Prima Pauza, která umožní sledovat ten nejzajímavější video obsah v krátkém čase. Produkt se zaměřuje na mladé a zaneprázdněné uživatele, kteří se chtějí bavit i dozvědět podstatné informace, ale nemají tolik času, aby zhlédli celý pořad, a také na diváky Primy, jež zajímá bonusový obsah k vytvářeným pořadům.

V rámci Prima Pauzy navázala skupina Prima exkluzivní spolupráci se společností Seznam.cz.

„ Prima Pauza cílí na mladé publikum, které je díky sociálním sítím zvyklé na zábavu a krátká videa, rozhodli jsme se tak, že pro ně vytvoříme na míru novou platformu, založenou na stručném, ale výstižném obsahu, který je možné sledovat v každé krátké pauze. Kromě zábavy a oblíbených seriálů pro Prima Pauzu vytváříme vlastní obsah a bonusová videa k novým pořadům skupiny Prima ,“ říká Filip Vážanský, manažer nelineárního obsahu skupiny Prima, který za novou platformou stojí.

▲ VOD služba Prima Pauza (foto: FTV Prima)

Prvními pořady, které si o prázdninách mohou milovníci krátkého obsahu pustit, patří populární seriály Krejzovi, Ohnivý kuře, Přístav, V.I.P. vraždy, jejichž děj je sestřihán do 12 minut. Ze zábavných pořadů bude v nejkratším možném čase zhlédnout recepty z pořadů Karolína, domácí kuchařka, S Italem v kuchyni; postupky z Vychytávek Ládi Hrušky, cestovatelský pořad Ženy na cestách nebo reality show Tlouštíci či talk show Nečum na mě. Nebude chybět ani bonusový a exkluzivní obsah k novým podzimním pořadům z Prima hvězdné sezóny. Obsah je možné zhlédnout zdarma bez registrace, vybraný obsah mohou v rámci spolupráce vidět i uživatelé Seznam.cz.

„ Rozhodli jsme se prohloubit stávající spolupráci společnosti Seznam se skupinou Prima a synergicky propojit naše síly. Prima nám poskytuje vlastní video obsah, který jí pomáháme dostat k další cílové skupině a onlinovým divákům. Výsledkem je větší vizibilita Prima pořadů a společná monetizace již existujícího televizního obsahu ,“ uvádí Igor Kalaš, Business Development ředitel ze společnosti Seznam.cz.

Skupina Prima se dlouhodobě řadí mezi lídry v online videu na českém trhu. V květnu zhlédli reální uživatelé celkový objem videí, který by jednomu Čechovi průměrně vydal na třináct životů. Celkem uživatelé zhlédli video obsah za 1 005 let. Z celkového času 72,15 miliard sekund video obsahu na českém internetu drží skupina Prima s webem iPrima.cz 44% podíl s 31,72 miliardami sekund. V červnu se web iPrima.cz se s 4 951 524 reálnými uživateli zařadil mezi TOP 5 webů na českém internetu. Mezi přední formáty ve videoarchivu se zařadila reality show LIKE HOUSE i v červnu s 4 469 915 video přehráními. Druhé místo ve videoarchivu iPrima.cz obsadil seriál Slunečná s 1 594 524 přehráními a na třetím místě je seriál Sestřičky s 689 789 přehráními. Mezi nejoblíbenějšími pořady v iPrima Videopůjčovně se umístily seriály Slunečná a Sestřičky a filmy Princezna zakletá v čase, 3Bobule a Šarlatán.

zdroj: Prima