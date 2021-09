TV Nova má nové moderátory Snídaně s Novou

03.09.2021 09:16

TV Nova pokračuje ve změnách v rámci zpravodajství a publicistiky. Podzimní sezona bude skutečně nabitá, diváci se mohou těšit i na dva nové moderátory Snídaně s Novou Ondřeje Havla a Johana Mádra.

Spolu s nimi bude ranní relací provázet Tereza Jandová. Nová dvojice se na obrazovkách objeví už v pondělí 6. září.

Ondřej Havel a Johan Mádr patří mezi nejoblíbenější rozhlasové moderátory se zkušeností z celoplošné ranní show, nyní je čeká podobný formát na televizních obrazovkách.

„ Myslím, že vstávání nepatří mezi oblíbené činnosti snad skoro nikoho, ani já to nemám v lásce, ale díky Snídani budu vědět, že to vstávání má smysl a že můžeme lidem ráno udělat co nejlepší ,“ přiznal Ondřej Havel. „ Přál bych si, abychom se stali součástí ranní rutiny našich diváků. Aby to pro ně bylo stejné, jako když ráno vstanou, zapnou si kávovar a ve chvíli, kdy slyší ten zvuk, tak vědí, že je čeká něco příjemného, tak aby měli stejné pocity, když zapnou Snídani s Novou, uslyší naši znělku a budou vědět, že Ondra s Johanem, a samozřejmě také s Terezou, budou to ráno trávit s nimi ,“ dodal Johan Mádr.

▲ Ondřej Havel a Johan Mádr (foto: TV Nova)

„ Mám radost, že Ondřej s Johanem přijali nabídku televize Nova na moderování Snídaně s Novou a už teď mohu říct, že dobře zapadli do týmu ,“ komentoval angažování nové dvojice ředitel zpravodajství a publicistiky televize Nova Kamil Houska. „ Snídaně bude i nadále pokračovat v trendu, který jsme nastolili v minulých měsících, tedy důraz na zpravodajství a aktuální témata. Pro diváky je důležité, aby se během sledování dozvěděli, co se dělo, když spali, co se děje právě teď a co je během dne čeká. Na tom stavíme a díky tomu si držíme pozici lídra ranního vysílání v Česku ,“ doplnil Kamil Houska.

Zpravodajský a informační obsah se začal ve Snídani s Novou postupně zvyšovat již od počátku tohoto roku, jedním z příkladů jsou rozhovory s politiky, ekonomy či dalšími odborníky na konkrétní témata. Diváci jsou do relace vtaženi i přes sociální sítě, kde mohou předem klást hostům otázky.

Další moderátorský tým tvoří Kristina Kloubková, která je zároveň moderátorkou Televizních novin, a legenda mezi moderátory - Pavel Svoboda. Ten diváky Snídaně s Novou vítá už od roku 1994. Společně s nimi bude porcí zpravodajství a zábavy provázet Karel Kopeček, který má zkušenosti například právě ze Snídaně s Novou nebo nočního zpravodajského pořadu TN2.

Snídani s Novou vysílá TV Nova nepřetržitě každé všední ráno již od 7. února 1994. Relace začíná pravidelně v 5:55.

zdroj: Nova