Televize Prima natáčí nový seriál s hvězdným obsazením

10.09.2021 13:53

DNES!

V těchto dnech odstartovala televize Prima natáčení nového rodinného seriálu s pracovním názvem ZOO. Seriál bude sledovat osud hlavní hrdinky Sidonie Anny Novotné, která se rozhodla zahodit dědictví rodinné firmy a jít si za svým snem.

V hlavní roli se představí herečka Michaela Pecháčková, které bude po boku stát Eva Burešová jako její kamarádka Viktorie Viki Janečková.

Dědička rodinné firmy Sidonie Anna Novotná (Michaela Pecháčková) se rozhodne, že její život bude daleko šťastnější, když se vydá místo studia školy v LA za svým snem. A tak začne pracovat jako ošetřovatelka v ZOO. Má to ale háček, její movitá rodina o tom nemá ani ponětí, myslí si, že odjela poslušně studovat prestižní a drahou školu. „ Sid je milá, upřímná holka, která si jde za svými sny, a to i přes zákaz rodiny, protože ji ve všem tak úplně nepodporuje. Je hodně cílevědomá, což se mi na ní líbí ,“ popisuje svoji hrdinku Michaela Pecháčková, která před svými rodiči, Sabinou Laurinovou a Markem Taclíkem, utekla za láskou. A tou láskou jsou zvířata. „ Do kontaktu se zvířaty moc nepřijdeme, ale občas je pohladíme, krmíme je... Je pro mě velká radost tady být. Je to krásné a moc si to užívám .“

▲ Natáčení nového seriálu FTV Prima (foto: TV Prima)

Touha zavede Sid do zoologické zahrady, kde je ředitelkou Marie Roklová v podání Veroniky Freimanové: „ Myslím si, že je to milá, ale i rázná dáma, která se snaží věci řešit. Do toho má nějaké problémy v rodině, tak nějak se věci kolem ní dějí rychleji, než si představuje. Myslím si ale, že to je celkem fajn ženská .“

Rodina Novotných je sice několikačlenná, ale hybatelem klanu je dáma na slovo vzatá - Sidonie Novotná v podání Jany Švandové. „ Sidonie je hlava rodiny. Se svým mužem založila sklárnu, která je velmi úspěšná a vydělává jim nemalé peníze. Po jeho smrti rodinný podnik převzala. Nesmírně miluje svoji vnučku Sid, o které si myslí, že bude pokračovatelkou toho, co vybudovala. Jenže... “ prozrazuje na svou dámu Jana Švandová, která se před kamerou po osmi letech opět potkává se Sabinou Laurinovou coby snachou Alicí. „ Přivdala jsem se do bohaté sklářské rodiny, mám dvě pubertální děti - Sid a Edu. Alici jde hlavně o to, aby byla rodina šťastná, idylická, ale na druhou stranu tomu klanu vévodí tchyně v podání Jany Švandové. Je takový generál a Alice ji poslouchá. Je to sice velmi milující matka, ale náročná ,“ tajemně naznačuje Sabina Laurinová, které po boku stojí Marek Taclík jako její milující manžel. „ Eduard je majetný člověk, jehož dcera studuje v zahraniční, alespoň si to tedy myslí. Vypadá sice nepříjemně, má svoje stinné stránky, ale ve výsledku je to kladná postava ,“ prozrazuje herec na svého Eduarda.

▲ Natáčení nového seriálu FTV Prima (foto: TV Prima)

„ Začínáme natáčet nový rodinný seriál, kde se část děje bude odehrávat v prostředí Safari Parku Dvůr Králové. V hlavních rolích se představí Eva Burešová a Michaela Pecháčková. Diváci televize Prima se můžou těšit na tradičně hvězdné obsazení a atraktivní prostředí, které dlouho na televizních obrazovkách nebylo ,“ prozradila ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

Diváci v novince uvidí mimo jiné i Davida Gránského, Pavlu Tomicovou, Štěpána Benoniho, Boba Klepla, Vandu Hybnerovou, Terezu Brodskou, Vojtěcha Vovesného, Dušana Sitka, Šimona Bilinu a spoustu dalších. Režisérské taktovky se chopil Libor Kodad. O nasazení seriálu bude televize Prima diváky včas informovat.

zdroj: FTV Prima