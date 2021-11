Prima chystá Dream Team - Mistři dílny i seriál ZOO

04.11.2021 10:57

DNES!

Hned dvě velké novinky připravuje skupina Prima na začátek nového roku. Tou první je originální primácká show DREAM TEAM - Mistři dílny, ve které potečou slzy, pot, a možná i krev.

Během osmi týdnů vzejde z dvanácti účastníků hrdina, který má zlaté české ručičky - první Mistr dílny! Zbrusu novým pořadem bude i rodinný seriál, který se jmenuje ZOO. V roli hlavních hrdinek se představí Eva Burešová coby Viktorie „Viki“ Janečková, chůva dětí v rodině soudce a také nadějná zpěvačka, a Michaela Pecháčková jako Sidonie Anna Novotná, mladá dědička sklářského impéria, která začne pracovat v zoologické zahradě. Obě mladé dámy spojí dohromady nejen osud, ale i touha jít za svými vlastními sny.

„ Nové pořady budou vlajkovými loděmi na další sezónu. Pořad DREAM TEAM - Mistři dílny nemá svým pojetím obdoby za celou dobu existence skupiny Prima. Vybrali jsme celkem dvanáct mužů a žen, kteří mají takzvaně zlaté české ručičky a jsou těmi nejlepšími v řemeslných a rukodělných oborech. Seriál ZOO navazuje svým divácky atraktivním prostředím na úspěšné seriály, jako jsou Slunečná, Ohnivý kuře nebo Vinaři. Věříme, že bude příjemnou zábavou u obrazovek pro celou rodinu ,“ uvádí Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Nová unikátní reality show světového formátu z dílny televize Prima DREAM TEAM - Mistři dílny představí šest žen a šest mužů. Ti se v každém z osmi dílů rozdělí do dvou týmů - červeného a modrého, dostanou úkol a budou mít jen pár hodin na to, aby vyrobili něco, nad čím se bude tajit dech. Úkoly budou náročné a od soutěžních týmů budou vyžadovat nejen kreativní a funkční návrh, ale i dokonalý time management, spolupráci, a především kompromisy.

▲ Dream Team - Mistři dílny. Porota a moderátor (foto: FTV Prima)

To vše proběhne pod taktovkou moderátora Vojty Kotka. Arbitry vkusu, elegance a také selského rozumu, kteří vždy vyberou vítězný tým, budou architektka Kamila Douděrová, hvězda pořadu Jak se staví sen, a uznávaný architekt, režisér a scénograf Šimon Caban. V roli třetího porotce se budou střídat známé tváře české kulturní scény. Vítěz soutěže získá kromě peněžní výhry v hodnotě půl milionu korun i vlastní prostor na obrazovkách televize Prima.

„ Chceme ukázat, jak šikovní lidé se skrývají v českých dílnách ,“ přibližuje pořad ředitelka obsahu skupiny Prima Lenka Hornová a popisuje náročnost celého projektu: „ Na castingovou výzvu k pořadu reagovalo přes 700 lidí a vybrat z tohoto obrovského množství finální dvanáctku nebylo vůbec snadné. Personálně velmi náročné bylo i seskládání štábu, který na každý natáčecí den čítal kolem 150 lidí. A přestože jsme pro natáčení postavili ohromné kulisy ve studiu o rozloze 1000 čtverečních metrů, museli jsme všechny procesy vyladit do posledního detailu tak, aby se do nich štáb s veškerou technikou vešel. Výsledek je každopádně fenomenální a diváci se mají opravdu na co těšit .“

Projekt pro televizi Prima natočila produkční společnost First Unit, režie se ujala Ivana Křenová. Kreativním producentem a dramaturgem pořadu je Ivan Vodochodský. „ Je to neotřelý, velkolepý formát, který je zcela jedinečný. O Češích se ví, že mají tzv. zlaté ručičky, a my jim u nás na Primě nabídneme vůbec první show, která představí lidi, z jejichž talentu a schopností mně osobně spadla brada ,“ říká o formátu.

„ V pořadu se sešlo dvanáct jedinců, z nichž každý má ty nejlepší předpoklady stát se prvním Mistrem dílny. Všichni jsou šikovní, kreativní, originální, a navíc i sympatičtí! Mimoto jsou obdařeni i schopností věci, které vymyslí a vytvoří, prodat. A to se vítězi nebo vítězce bude hodit i v rámci budoucího prostoru na obrazovkách televize Prima ,“ doplňuje moderátor pořadu Vojta Kotek.

▲ Seriál ZOO (foto: FTV Prima)

Natáčení seriálu ZOO je v plném proudu

Nový rodinný seriál s oficiálním názvem ZOO, v němž jsou hlavními hrdinkami mladá dědička sklářského impéria Sidonie Anna Novotná a chůva v rodině soudce Viktorie „Viki“ Janečková, už herce zaměstnává na plné obrátky. V hlavních rolích se představí Michaela Pecháčková jako Sidonie a Eva Burešová coby Viki.

Tyhle dvě svede dohromady náhoda, láska ke svému povolání, ale i touha jít si za svými vlastními sny. Zatímco Sid místo prestižní školy v Americe uteče za svou láskou a začne, bez vědomí rodičů (které hrají Sabina Laurinová a Marek Taclík) pracovat v zoologické zahradě, Viktorie zase musí vyřešit svůj osobní život a skloubit ho se svou láskou - zpíváním. „ Viktorie je upřímná. Někdy až moc, ale je hodná. Snad se vám bude líbit ,“ přemýšlí o své nové postavě Eva Burešová, která se na place „nehne“ od Michaely Pecháčkové.

„ Točím téměř každý den a musím přiznat, že je to báječné i náročné zároveň. S Evou jsme si sedly a je to fajn, na place jsme neustále spolu. Stejně hezky se mi točí také se Sabinou Laurinovou a Markem Taclíkem, teď nás čeká spousta společných dní. Jde to dobře a jsem ráda, že jsem se dostala na místa i ke zvířatům, kam bych jinak neměla šanci se ani přiblížit ,“ usmívá se začínající hvězda, na které už okolí vyzvídá, o čem nový seriál ZOO bude. „ Dostala jsem spoustu pozitivních reakcí, že se lidi na seriál těší. Zajímají se, co budu mít s Evou společného, vyzvídají, o čem seriál kromě zvířat bude. Dostalo se mi i hodně podpory, a to mě těší ,“ přiznává seriálová Sid.

Kromě zmíněných dam se diváci mohou těšit na staré oblíbené tváře, např. na Lucii Polišenskou, Pavlu Tomicovou, Davida Gránského, Štěpána Benoniho, Sabinu Laurinovou, ale i na nové hrdiny v podání Veroniky Freimanové, Marka Taclíka, Roberta Urbana, Šimona Bilinu a spoustu dalších.

zdroj: FTV Prima