BBC Three obnoví vysílání v únoru 2022

26.11.2021 21:16

BBC vrátí do klasického éteru svůj kanál BBC Three, který cílí na mladé diváky. Stanice se vrátí na televizní obrazovky poprvé po šesti letech poté, co britský mediální regulátor Ofcom schválil obnovení stanice jako televizního kanálu.

BBC Three začne znovu vysílat začátkem února 2022 a bude dostupný na televizních platformách Freeview (DTT), Sky UK a Freesat (satelit) a Virgin (kabelová televize). Čísla pro EPG budou potvrzena později.

Čtvrtá výroční zpráva Ofcomu mimo jiné hodnotila pokrok BBC v oslovování diváků a posluchačů s nedostatečným pokrytím. Patří mezi ně i mladší lidé, kteří obvykle tráví s programy BBC méně času. BBC proto předložila Ofcomu návrhy na obnovení stanice BBC Three jako tradičního televizního kanálu s nabídkou zpravodajství, aktuálních pořadů, faktografických pořadů, dramat, zábavy a komedií zaměřených na diváky ve věku 16 až 34 let, které obvykle nesledují televizi online.

Podle Ofcomu může obnovený kanál BBC zvýšit dosah mezi mladšími diváky, kteří nemají dostatečné zázemí - zejména mezi diváky z domácností s nižšími příjmy a diváky mimo Londýn a z jihovýchodní části země.

zdroj: Advanced television