Prima ZOOM ví, jaká bude budoucnost

03.03.2022 09:50

Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času. V časové ose se dále označuje současnost jako čas, který právě probíhá, a minulost jako doba, která již proběhla.

Chápaní jednotlivých časových horizontů nelze přesně definovat, neboť záleží na souvislostech. Budoucnost má v lidské mysli zvláštní postavení, jelikož se lidstvo odpradávna snaží dozvědět se o ní co nejvíc. Někteří lidé se o to pokoušeli formou věštění nebo předpovědí. Na základě vědeckého zkoumání neexistuje objektivní důkaz, že by se budoucnost skutečně předpovídat či odhadovat dala.

▲ Doku série Rok milion (foto: FTV Prima)

Například francouzský fyzik Pierre-Simon Laplace sice dospěl k názoru, že na základě determinismu (tj. přesné znalosti rychlosti a poloh prvků ve vesmíru) lze spočítat, co se bude dít v budoucnosti, toto však bylo vyvráceno tzv. principem neurčitosti. Budoucnost se často také stává námětem vědecko-fantastické literatury.

▲ Doku série Rok milion (foto: FTV Prima)

Prima ZOOM se nebojí ani minulosti, ani budoucnosti, a tak vás v seriálu Rok milion vezme na hodně futuristický výlet. Podíváme se, jakou dominanci bude mít umělá inteligence, zda dosáhneme nesmrtelnosti nebo kolektivního vědomí. A odhalíme spoustu dalších zajímavostí ze života našich budoucích generací.

Cesta do budoucnosti na Prima ZOOM:

Rok milion (6 dílů, každou neděli od 13.3.2022 po 22. hodině, reprízy ve středu v 13.45)

Vzrušující a fascinující seriál předpovídá, jaké bude být člověkem za milion let. Dramatický příběh zachycuje život typické americké rodiny budoucnosti, v níž nechybí například ani dcera, která je vybavena částečně umělou inteligencí.

▲ Doku série Rok milion (foto: FTV Prima)

Vydejte se na strhující odyseu. Podívejte se, jak by různé futuristické technologie a vynálezy mohly ovlivnit lidské životy.

13. 3. - Budoucnost umělé inteligence

20. 3. - Cesta k nesmrtelnosti

27. 3. - Kde je moje tělo?

3. 4. - Kolektivní vědomí

10. 4. - Nepozemská energie

17. 4. - Za hranicemi vesmíru

zdroj: FTV Prima