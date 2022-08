Tři kamarádi kuchaři objevují chuť Řecka na TV Paprika

15.08.2022 17:56

Gordon, Gino a Fred. To jsou jména tří kamarádů, kteří jsou zároveň proslulí svými kuchařskými show. Po úspěchu předchozích dvou sérií „Gordon, Gino a Fred na cestách“ znovu spojili své síly a vyrazili do slunného Řecka.

Pánové zde okusili nejenom to nejlepší z řecké gastronomie, ale zakusili také trochu adrenalinu a dozvěděli se něco o místní kultuře, která historicky ovlivnila celý svět. Premiérové díly Gordon, Gino a Fred na cestách můžete sledovat na TV Paprika 19. srpna v 19 hodin.

▲ Gordon, Gino a Fred na TV Paprika (foto: AMC/TV Paprika)

Pamatujete si na prostořekého anglického šéfkuchaře Gordona Ramsayho, který nikdy nešel pro drsná slova daleko? Za vzor při tvorbě české verze pořadu Ano, šéfe! si ho vzal sám Zdeněk Pohlreich. Z Gordona jde obvykle velký respekt a když na své kuchtíky v kuchyni zvýší hlas, ztuhne jim krev v žilách. V kuchařské road show Gordon, Gino a Fred na cestách je tomu ale úplně jinak. Samozřejmě by to nebyl Gordon, kdyby občas nepronesl nějakou peprnou poznámku na adresu svých souputníků Gina D'Acampa a Freda Sirieixe, jinak se ale pořad nese ve velmi přátelském duchu plném kulinářského umění, kulturních i adrenalinových zážitků a historie. V nové sérii tentokrát z řeckých ostrovů a Athén.

Ani Gino S'Acampo s Fredem Sirieixem nejsou v kuchařských show na televizních obrazovkách žádní nováčci. Gino, který se narodil v Itálii ve městě Torre del Grecco, sice začínal jako běžný kuchař v televizní ranní show, jeho vlastní pořad na sebe ale nenechal dlouho čekat. Fred Sirieix se zase vyučil kuchařskému řemeslu ve francouzské michellinské restauraci, pak se odstěhoval do Londýna a jeho televizní kuchařská kariéra mohla naplno začít.

Ve třetí sérii pořadu Gordon, Gino a Fred na cestách se společně s kuchaři vydáme do Řecka. V první části prozkoumáme řecké ostrovy, kde se pánové ponoří hlouběji do místní kultury a zvyklostí nejenom u plotny. Řecká kuchyně je typická tím, že je lehce stravitelná, údajně je prevencí infarktu a cukrovky, je bohatá na zeleninu, olivy, ryby nebo také na masné pokrmy typu gyros, které Řekové rádi ochucují třeba skořicí nebo rozinkami. Hojně se zde využívají i bylinky. Milovníci vína si také přijdou na své. Řecko je proslulé svým výborným kyperským vínem a celkově ho země za rok vyprodukuje až 5 milionů hektolitrů.

Nebude ale chybět ani trocha adrenalinu. Kromě vzájemného špičkování kuchaři na chvíli odloží zástěry a nahodí plavky. Zúčastní se totiž závodu na jetski, který si náležitě užijí a dostanou se také do tajemných řeckých mořských vod, kde prozkoumají vraky, které se nedočkaly doplutí do svého přístavu a místo toho se potopily. Po přemístění do hlavního města Athény, kde se bude odehrávat druhý díl pořadu, se kuchaři dotknou staré řecké kuchyně a gastronomických zvyklostí, které stály při zrodu řecké civilizace.

Gordon, Gino a Fred na cestách poodhalí krásy Řecka a tamní kuchyně v pátek 19. srpna v 19 hod na televizní stanici TV Paprika.

zdroj: AMC