Zpravodajství RTVS je nejobjektivnější

24.08.2022 14:58

Televizní zpravodajství RTVS označili diváci za nejobjektivnější na Slovensku již 11x v řadě. V aktuálním průzkumu agentury MEDIAN SK zaměřeného na druhý kvartál 2022 označilo zpravodajství veřejnoprávní RTVS za nejobjektivnější 23,5% dotázaných, přičemž od druhé příčky ho dělí až 2,3 procentuálního bodu.

Na druhém místě v tomto průzkumu se umístila privátní zpravodajská televize TA3 (21,2%), následovaná TV Markíza (19%) a TV JOJ (16,4%).

▲ Nejobjektivnější televizní zpravodajství 2022, druhá vlna (foto: RTVS)

Průzkum společnosti MEDIAN SK zaměřený na nejobjektivnější televizní zpravodajství na slovenských televizních stanicích se uskutečnil v období od dubna do června 2022. Ankety se zúčastnilo 2048 respondentů ve věku od 14 do 79 let.

Zdroj: MML Omnibus, 2022/II, MEDIAN SK