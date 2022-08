Ukrajinci nechtějí platit za sportovní tv

19.08.2022 13:04

Většina (55,3%) Ukrajinců si nepředplatí fotbalové zápasy na televizních kanálech a to ani sportovních stanic. Dalších 22,2% respondentů by si předplatné spíše nepořídilo a 14,4% koupilo. Pouze 3,4% oslovených by si abonenti určitě zařídilo.

Takové výsledky ukázal průzkum ukrajinské sociologické skupiny Rating Group Ukraine.

Celkem 77,5% Ukrajinců si nechce pořizovat předplatné na fotbalové zápasy.

Ukrajinská sociologická skupina zkoumala 3003 respondentů ve věku od 18 let. Výsledky pocházejí od dospělé populace žijící na kontrolovaných územích Ukrajiny. Anketa proběhla ve dnech 8. až 12. července 2022.

Mezi těmi, kteří nevylučují možnost nákupu pay-tv služby: 33,9% oslovených je připraveno utratit ne více než 50 hřiven měsíčně (cca 33 Kč), 29% ne více než 100 hřiven (cca 66 Kč), 14,4% respondentů ne více než 150 hřiven, 7,7% ne více než 200 hřiven (cca 132 Kč) a 3,3% ne více než 300 hřiven.

zdroj: satkurier.pl + mediasat.info