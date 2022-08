V týdnu výluka vysílačů Krašov a Hády

19.08.2022 09:30

DNES!

Ve 34. týdnu proběhnou další plánované výluky televizních a rozhlasových vysílačů. V úterý půjde o vysílač Plzeň - Krašov a o den později o vysílač Brno - Hády.

Na úterý 23.8.2022 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Plzeň - Krašov. V časovém rozmezí od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z tohoto vysílače naladit DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23. Od 10:00 do 15:00 hodin se ze stejného stanoviště odmlčí i rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM a to konkrétně ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, Frekvence 1 a Rádio Impuls.

O den později 24. srpna 2022 bude mít odstávku vysílač Brno - Hády. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače šířen žádná z celoplošných DVB-T2 sítí 21, 22 a 23. Od 10:00 do 15:00 hodin z vysílače posluchači nenaladí ani rozhlasové stanice ČRo Brno, ČRo Plus, ČRo Vltava, Rádio ZET, Kiss rádio, Rádio Proglas, Evropa 2, Rádio Krokodýl a Rádio Blaník v pásmu VKV/FM a DAB+ multiplex ČRo. V čase od 10:00 do 15:00 budou omezeny i služby Global Assistance, a.s.

Důvodem pro obě výluky vysílání je pravidelná kontrola vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.