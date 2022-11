TVP World v DTT v Rakousku

15.11.2022 16:07

DNES!

Rakouské domácnosti mohou na klasickou pozemní anténu přijímat další televizní stanici. Multiplex C (MUX C) se ve Vídni a okolí rozšiřuje o zpravodajský kanál TVP World polského veřejnoprávního vysílatele TVP (Telewizja Polska) vysílaný v anglickém jazyce.

Regulační úřad KommAustria zároveň udělil souhlas ORS k provozování multiplexu C ve Vídni, Tyrolsku a Vorarlbersku na dalších 10 let. To umožní poskytovat regionální pozemní distribuci digitálních programů a doplňkových služeb v těchto oblastech až do roku 2032.

MUX C obsahuje četné regionální televizní stanice jako je Ländle TV ve Vorarlbersku nebo W24 ve Vídni.

▲ TVP World v pozemním multiplexu v Rakousku (foto: TVP)

TVP World bude dostupná ve Vídni a sousedních oblastech Dolního Rakouska a Burgenlandu.

TVP World systematicky rozšiřuje svoji dostupnost mimo Polsko. Rakousko je další zemí, kde je pro diváky pozemní televize simpliTV dostupný zdarma kanál TVP World v anglickém jazyce. Program byl umístěn na 45. pozici v EPG.

Stanice TVP World přináší polský pohled na nejdůležitější události v Evropě a ve světě. Vedle zpravodajství nabízí také pořady s politickým, ekonomickým, historickým a sportovním obsahem.