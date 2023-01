Zac Efron stojí nohama na Zemi na Prima ZOOM

02.01.2023 10:28

DNES!

Zac Efron vyráží do světa, aby odhalil tajemství pevného zdraví, dlouhého života i ochrany přírody - a jde na to (eko)logicky! Přitom zažívá pořádnou dávku vzrušení a extrémního dobrodružství.

Vzrušující seriál Zac Efron: Nohama na Zemi je zčásti cestopis a částečně příběh o boji za ekologii.

Je to zároveň pořad o poznávání vlastního nitra a kulturního dědictví s hollywoodskou hvězdou v hlavní roli. Zas Efron zjišťuje, jak se žije, pije, hraje, modlí a miluje v různých koutech světa, a v některých extrémních případech dokonce i to, jak se bojuje o přežití. Díky napínavému a objevnému osmidílnému seriálu Nohama na Zemi se podíváme na Kostariku, kde se dá naprosto luxusním způsobem žít mimo systém, na Island 100% poháněný obnovitelnými energiemi nebo třeba na do peruánské Limy, kde se Zac dozví, co je to bio pirátství.

▲ Herec Zac Efron (foto: FTV Prima)

Zac Efron je americký herec, zpěvák a tanečník. Začal hrát profesionálně v roce 2000, stal se známý pro mladé publikum díky své roli v Muzikálu ze střední, seriálu Kalifornské léto a v roce 2007 se objevil na prknech broadwayského muzikálu Hairspray. Dále hrál ve filmech Znovu 17, Já a Orson Welles, Smrt a život Charlieho St. Clouda, Šťastný Nový rok, Talisman, Sousedi, (Ne)zadaní, Děda je lotr, Mike i Dave sháněj holku, Pobřežní hlídka, Největší showman a další. Vydejte se spolu s ním za dobrodružstvím po naší planetě.

Příroda hereckýma očima na Prima ZOOM:

Od 4. 1. 20.00 - Zac Efron: Nohama na Zemi

Zac Efron: Nohama na Zemi (8 dílů ve středu ve 20.00 hodin a opakování soboty od 16.20 hodin)

4. 1. - Portoriko

Malý ostrov v Karibiku poničily dva hurikány - Irma a známější Maria. Herec Zac Efron se s Darinem Olienem, expertem na zdravý životní styl, v tomto dílu vydávají do Portorika, aby zjistili, jaké jsou možnosti dlouhodobého udržitelného rozvoje. Udržitelný styl života pomůže v boji proti klimatickým změnám způsobujícím aktivitu hurikánů, a současně obyvatelům ostrova zajistí spolehlivý přístup k vodě, jídlu a energii, a to i během nevlídného počasí.

Darin vyráží pátrat po místním jídle do obchodů, na trhy a do restaurací, Zac míří do vnitrozemí za Carmen Yulín Cruzovou, starostkou města San Juan. Setkávají se na stadionu, kde po prvním hurikánu, kdy už nešla elektřina, přespávalo několik stovek lidí. Během řádění hurikánů a na jejich následky zemřelo dle harvardské studie přes 4600 lidí. Součástí stadionu je i Zeď naděje, kam se podepsali všichni, co se přijeli podívat nebo pomoci, např. Bernie Sanders. Zac se podepisuje také a slibuje starostce, že se bude snažit šířit o této přírodní katastrofě povědomí.

Většina domů je stále zničených, jsou vidět plachty místo střech, které by při dalším hurikánu obyvatele domu rozhodně neochránily. Nejde pouze o to zrekonstruovat domy a napravit škody, jedná se o celkovou transformaci lidských životů - je třeba postavit domy, které odolají silnému větru, zajistit elektrickou energii pomocí solárních panelů, dostatek pitné vody a potravin, které jsou v současnosti dováženy z více než 85 %.

▲ Herec Zac Efron (foto: FTV Prima)

Místní vláda se snaží zrekonstruovat elektrickou síť, aby byla odolnější vůči počasí, a staví komunitní přístřešky v nejvíce ohrožených oblastech. Zac prochází zničeným městem, a když vidí takovou spoušť, je pro něj těžké uvěřit, že se jedná o americké území. Setkává se s Mariou, která se svým manželem v invalidním důchodu žije v přístřešku u hromady sutin z jejich zničeného domu. Zac a Darin spolu se štábem manželům pomáhají odklidit sutiny. Zac a Darin se dále setkávají s několika dalšími obyvateli, kteří se snaží o udržitelné a ekologické zemědělství, rybolov, turismus... Ostrov dodnes trpí následky hurikánů, a to jak ekonomicky, tak i lidsky.

11. 1. - Island

Island je malý severský ostrov, kde 100 % elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů. Islanďané ji vytvářejí pomocí tepla z vulkanické aktivity pod povrchem země a síly vodopádů. Herec Zac Efron se s Darinem Olienem, expertem na zdravý životní styl, vydávají na Island, aby se podívali, jak se tyto neuvěřitelné přírodní a obnovitelné síly krotí využívají k výrobě elektřiny.

Cestou jako obvykle ochutnávají tamější kuchyni, například si upečou tradiční žitný chleba v pramenech ve vařícím písku a vyrobí svoji vlastní ochucenou čokoládu. Navštěvují most mezi dvěma kontinenty - místo, kde se setkávají euroasijská a severoamerická tektonická deska. Při tření desek se uvolňuje magma a vzniká množství tepla, které stoupá k povrchu. Aby Zac s Darinem pochopili, jak přesně se pak teplo využívá, jedou do geotermální elektrárny, kde se dozvídají, jak celý proces výroby elektřiny funguje.

Výhodou je, že odpadní plyny z tohoto procesu se odvádí hluboko do země, kde zmineralizují a ztuhnou. Odpadní plyny nepoškozují ovzduší, takže tento proces výroby elektřiny přispívá k boji s klimatickými změnami. Zac a Darin navštěvují vodopád Gullfoss, jednu z největších turistických atrakcí ostrova. Na Islandu je celkem přibližně deset tisíc vodopádů. Následně se jedou podívat do jedné z patnácti islandských vodních elektráren, která vyrábí 75 % islandské elektřiny. Proudící voda je natolik silná, že zásobí celé město a nezvýší uhlíkovou stopu. Svoji cestu ukončují v geotermálních lázních, které mají prokázané léčivé účinky.

A jaká další místa Zac navštíví?

18. 1. - Londýn

25. 1. - Francie

1. 2. - Kostarika

8. 2. - Sardinie

15. 2. - Lima

22. 2. - Iquitos

zdroj: FTV Prima