Markíza KRIMI slaví 1. narozeniny. Divákům nabídne hit Policie Chicago

06.06.2023 13:34

DNES!

Nejmladší lineární televizní stanice v portfoliu Markízy - Markíza KRIMI - dnes oslavuje své prvné narozeniny. Vysílání bylo spuštěno přesně před rokem - v pondělí 6.6.2022 a již krátce po startu se zařadila mezi nejúspěšnější niche stanice na slovenském televizním trhu.

Divákům nabízí řadu kriminálních seriálů a filmů a také řadu úplných novinek.

Po oblíbených seriálech Chicago Med a Chicago Fire je Policie Chicago (Chicago P.D.) další seriál z "větrného města". Po lékařích a hasičích jsou tentokrát v centru pozornosti příslušníci chicagského policejního sboru. Nový krimihit mohou diváci sledovat vždy od pondělí do čtvrtka ve 20:50 hodin a to hned ve dvou částech za sebou.

▲ První narozeniny Markíza KRIMI (foto: TV Markíza)

Premiérové části nabídne i během léta oblíbený český krimiseriál Specialisté, který se nově bude vysílat už i v pátek. Markíza KRIMI divákům nabídne i sérii skutečných kriminálních případů S chladem zabijáka. Přestávku mít nebudou ani další oblíbené seriálové tituly jako Mentalista, Kosti, Odložený případ, Slečna Marplová, Bostonské vraždy či NCIS: Los Angeles.

Nový krimi kanál Markíza KRIMI byl zařazen do peoplemetrového měření sledovanosti 20.6.2022. V období až do 31.5.2023 stanice v cílové skupině 12 až 54 let se započítáním odložené třídenní sledovanosti zaznamenala průměrný podíl na trhu 2,5% celodenně a 2,1% v obchodně důležitém časovém pásmu od 19:00 do 23:00 hodin. Rekordní celodenní tržní podíl 4,5% si stanice připsala v úterý 27.9.2022 a v úterý 20.12.2022 s doposud nejvyšším podílem na trhu 3,9% v prime time.

zdroj: Markíza