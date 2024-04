Reklamu na SkyShowtime bude prodávat Paramount

22.04.2024 09:48

DNES!

SkyShowtime a Paramount Advertising International dnes informovaly o uzavření exkluzivní smlouvy, v rámci které bude společnost Paramount řešit prodej reklamy společnosti SkyShowtime na všech jejích trzích.

Prostřednictvím tohoto partnerství poskytnou SkyShowtime a globální divize prodeje reklamy společnosti Paramount předním světovým inzerentům jednotný přístup k prémiové reklamě na více než 20 evropských trzích.

Nové předplatné SkyShowtime Standardní s reklamou bude k dispozici od 23. dubna a SkyShowtime se tak stane první velkou streamovací službou, která současně na všech svých trzích spustí předplatné s reklamou.

▲ VOD platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Předplatné Standardní s reklamou bude poskytovat s průměrně čtyřmi až pěti minutami reklam za hodinu.

SkyShowtime je domovem všech pěti řad celosvětového seriálového hitu Yellowstone a jeho spin-offů 1883 a 1923 a nabízí nejen tu nejlepší světovou zábavu, ale i stále rostoucí portfolio oceněných originálů z místní produkce.

V obou předplatných SkyShowtime najdete stejné filmové hity, nové a exkluzivní seriály a původní tituly za skvělou cenu. A Gentleman in Moscow (Gentleman v Moskvě), Apples Never Fall (Jablka ze stromu nepadají), Bargain, HALO (2. řada), Knuckles, Mayor of Kingstown (Starosta Kingstownu) S3, Mission Impossible: Dead Reckoning (Mission Impossible: Odplata), Oppenheimer, Paw Patrol: The Mighty Movie (Tlapková patrola ve velkofilmu), Star Trek: Discovery (1.-5. řada), The Envoys (Los Enviados) S2, The Family Stallone (Rodina Stallonových) S2, The Tattooist of Auschwitz (Tatér z Osvětimi), Trolls Band Together (Trollové 3) a Veronika.

Nové předplatné Standard s reklamou bude zavedeno na všech více než 20 trzích - v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku.