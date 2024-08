Nova Sport nabídne další zápasy z anglických soutěží

01.08.2024 15:48

DNES!

Skupina Nova získala vysílací práva na anglické fotbalové soutěže EFL Championship, League One, League Two a EFL Trophy. Zároveň došlo k prodloužení práv na oblíbený Carabao Cup i pro další sezony.

Dalším bonusem ke startu fotbalové sezony bude úvodní domácí zápas Slavie P­raha proti Royale Union SG ve středu 7. srpna na Nova Sport 1.

V sezoně 2024/25 nabídnou stanice Nova Sport celkem přes 200 přímých přenosů nižších anglických soutěží. 160 zápasů 2. nejvyšší anglické ligy EFL Championship doplní dohromady 48 přenosů z League One a League Two, chybět nebude ani závěrečné play-off všech tří soutěží.

▲ Další sporty míří na Nova Sport (foto: Nova Sport)

„ Anglický fotbal je divácky velmi atraktivní a jsme nadšení, že ho od nové sezóny budeme vysílat mnohem častěji. Závěrečná play-off navíc vždy přinesou speciální emoce ,“ pochvaluje si Dušan Mendel, vedoucí sportu pro TV kanály & VOD na TV Nova.

EFL Championship se 24 týmy a 46 hracími koly je jedna z nejnáročnějších soutěží na světě. V League One bude zajímavé sledovat pokračování příběhu Wrexhamu, který v roce 2021 koupili herci Ryan Reynolds and Rob McElhenney a tým dvakrát za sebou dokázal postoupit. Kromě ligových soutěží se navíc fanoušci mohou těšit na 3 zápasy (dvě semifinále a finále) Bristol Street Motors Trophy (dříve EFL Trophy), pohárové soutěže týmů z League One a League Two. Přenosy všech zmíněných soutěží se budou objevovat především na stanicích Nova Sport 3 a

Nova Sport 4.

Anglický ligový pohár Carabao Cup bude pokračovat na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 - tak, jak byli diváci zvyklí v předchozích letech. Tradiční pohárová soutěž už v prvních měsících sezony rozbíjí stereotyp ligových soutěží. 1. a 2. kolo se odehrají v srpnu a 3. kolo i s týmy hrajícími evropské poháry odstartuje 16. září. V reakci na nový formát Ligy mistrů UEFA zavedla EFL nový systém losování - týmy hrající Ligu mistrů a Evropskou ligu na sebe do 3. kola nenarazí, nejlepší týmy by se tak měly střetnout až v pozdější fázi. Čtvrtfinále je na programu v atraktivním termínu těsně před Vánoci (16. prosince), finále by se mělo odehrát 16. března.

Poslední novinkou a speciálním překvapením pro české fanoušky je vysílání domácího utkání 3. předkola Ligy mistrů UEFA mezi SK Slavia Praha a belgickým Royale Union SG. Výkop je na programu ve středu 7. srpna v 19:00, přímý přenos na Nova Sport 1 startuje už v 18:15 speciálním studiem přímo z hrací plochy Fortuna Areny v Edenu. Své postřehy nabídnou tentokrát známí hosté se silným vztahem ke Slavii. V úterý 6. srpna Nova Sport 1 odvysílá avizované

3. předkolo mezi Spartou a FCSB, studio začíná v 19:15.

zdroj: Nova