Podzim na prima+ a menších kanálech TV Prima

01.08.2024 21:07

DNES!

Pestrou nabídku pořadů na podzim připravila televizní skupina Prima i pro svoji streamovací platformu prima+ a také pro své menší tématické stanice.

prima+

Videoslužba prima+ odmění své uživatele exkluzivními týdenními předpremiérami novinek Honeymoon - líbánky k nepřežití a Zrádci, ale i talentové soutěže Česko Slovensko má talent. Dříve než televizní diváci budou moci zhlédnout i premiérové díly seriálů Dvojka na zabití II a Duch II. Nejnovější epizody ZOO tam najdou již nyní. Nechybí samozřejmě ani nespočet dalších filmů od osvědčené klasiky až po žhavé novinky.

▲ Tisková konference TV Prima (foto: FTV Prima)

Prima COOL

Podzim nadělí fanouškům Prima COOL v premiéře hned dvě silné hrdinky. Akční komediální thriller vietnamského režiséra Le-Van Kieta Šíleně drsná princezna je seznámí s umíněnou šlechtičnou, která svatbu s krutým sociopatem raději vymění za boj o vlastní život a království. Nebojácná a vynalézavá mladá dívka hraje hlavní roli i v nejnovějším pokračování série Predátor: Kořist. Příslušnice kmene Komančů touží dokázat ostatním, že je stejně schopnou bojovnicí jako mladí muži, ale nakonec bude muset svůj tábor bránit proti nemilosrdnému mimozemskému lovci. Na programu budou samozřejmě i COOLtovní movies a neopomenutelné klasiky jako Zachraňte vojína Ryana či Kurýr nebo všechny díly filmových sérií Hobit, Rambo a Transformers. Z prověřené seriálové klasiky dorazí na obrazovky Buffy, přemožitelka upírů, Angel, Hvězdná brána nebo Simpsonovi. S premiérovými díly se z vlastní tvorby kanálu přihlásí i Partička, Partička XXL nebo Autosalon.

Prima MAX

Tu nejlepší filmovou zábavu najdou diváci na Prima MAX. Na podzim je čeká hned celá řádka premiér. Například charakteristickým rukopisem režiséra Wese Andersona psaná Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun, Gérard Depardieu řešící v roli detektiva vraždu v historickém snímku Maigret a záhada mrtvé dívky, Ralph Fiennes bude podávat své Mistrovské menu. Colinu Farrellovi zamotají hlavu Víly z Inisherinu, ale chystá se také Vražda v Londýně a na dlouhé cesty vezme diváky Země nomádů.

Prima KRIMI

O detektivní záhady nebude nouze ani v sychravých podzimních dnech. Do akce opět nastupují oblíbení Sběratelé kostí, Castle na zabití, vyšetřovatelé z Námořní vyšetřovací služby a dojde i na Vraždy v Brokenwoodu. Kriminalistické řady v premiérových dílech čtvrté série posílí i McDonaldová a Dodds a Benedict Cumberbatch se v kompletně všech dílech slavného seriálu předvede coby nejznámější detektiv všech dob, Sherlock.

Prima LOVE

Nová dávka lásky a emocí je připravena v řadě premiérových filmů a hned ve třech nových tureckých romantických seriálech. Závod o osudovou celoživotní lásku odstartuje Zvrat osudu (Baht Oyunu), ale divačky čeká i pořádně Sladká pomsta (Tatlı İntikam) nebo dění v Pokoji č. 309 (No: 309), které bude mít pro zúčastněné zcela nečekané následky.

Prima ZOOM

Nejoblíbenější dokumentární kanál a druhý nejlépe hodnocený televizní kanál vůbec (podle Atmedia 2023) představí na podzim opět spoustu dokumentárních novinek - filmů i seriálů prostřednictvím téměř třiceti premiér týdně. Diváky čekají Nejkrásnější železnice světa III, Neznámá Guyana, Norské domy snů VIII, Starověká Čína z výšky, Viktoriiny vodopády: Africká rajská zahrada nebo Zmrzlá planeta II.

Prima SHOW

Ty nejlepší české i zahraniční reality show přinese také letos na podzim Prima SHOW. Poprvé se na obrazovky chystá IX. a X. série oblíbené reality show Svatba na první pohled Austrálie, kde budou moci diváci nakouknout do zákulisí nejdůležitějšího dne v životě nových párů.

CNN Prima NEWS

Zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS se intenzivně připravuje na volební podzim. Již 20. září se v Česku odehrají krajské a senátní volby a CNN Prima NEWS nabídne tradičně zpravodajský servis na té nejvyšší úrovni, včetně volebního studia během sčítání hlasů. Už teď můžeme divákům slíbit, že se na našich obrazovkách dozví jako první, jak volby v jejich kraji dopadnou. V listopadu pak CNN Prima NEWS nabídne nejkomplexnější pokrytí amerických prezidentských voleb ve spolupráci s americkou CNN. Na podzim taky odstartuje další sezóna oblíbených videopodcastů a nových pořadů, jako jsou HLASY ZLOČINU novinářů Václava Janaty a Jakuba Kvasničky, Spáleniště... Příběhy hasičů moderátora Krimi zpráv Matěje Rychlého, Do pohody s koučem sportovních hvězd i vrcholných manažerů Marianem Jelínkem, který moderuje Lucie Čermáková, Co na to vaše zdraví s lékařkou a moderátorkou Monikou Arenbergerovou a Prima Archiv reportéra a moderátora Jana Hoška.

zdroj: FTV Prima