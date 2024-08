Spektrum Home nabídne i soutěže

08.08.2024 10:17

Víkendové dny budou na Spektrum Home patřit napínavým soutěžním kláním, která při rodinném sledování pobaví malé i velké. Zbrusu nová série LEGO® Masters uhrane velkolepými projekty z oblíbené stavebnice, zatímco kultovní Pevnost Boyard přinese chvilky napětí. Večerní program nabídne unikátní sérii pořadu Amerika má talent.

Televizní stanice Spektrum Home znovu dokazuje, že je stanicí opravdu pro celou rodinu. Od srpna se diváci mohou těšit na tři populární soutěžní pořady, které zaujmou všechny generace.

Lego® Masters - Amerika

Budujete doma rádi domy, auta a jiné projekty z lega? Inspirujte se pro své další kreativní projekty u těch nejtalentovanějších stavitelů v pořadu Lego® Masters - Amerika. Osm smíšených soutěžních párů staví ambiciózní projekty z lega a na základě hodnocení poroty ti nejlepší skrze další a další záludné úkoly postoupí až do finále. Jak si soutěžící poradí s tím, když dostanou rozpůlený běžný předmět jako kolo nebo rádio a jeho druhou polovinu budou mít vytvořit ze stovek populárních kostiček? Těšit se můžeme na bloky domů, filmovou tématiku nebo výzvy zaměřené na rychlost.

Pořad Lego® Masters - Amerika vysílá stanice Spektrum Home každou sobotu a neděli od 21:45.

▲ Lego® Masters - Amerika (foto: Ray Mickshaw/FOX)

Pevnost Boyard

Kultovní zápolení odehrávající se v námořní pevnosti u západního pobřeží Francie vyžaduje od soutěžících nejen fyzickou zdatnost, ale také pořádnou dávku odvahy a důvtipu. O popularitě této soutěže svědčí fakt, že se na obrazovkách drží již více než čtvrt století a nadále přibývají nové díly. Dva týmy soupeří v různých disciplínách, kde jde o sílu, mrštnost, ale také týmovou koordinaci a strategii. Nezřídka musí překonat strach a prokázat nebývalou kuráž. Kdo dokáže na základě indicií uhádnout heslo k pokladnici a odnese si z klece s tygry hromadu zlaťáků?

Sledujte Pevnost Boyard od 17. srpna vždy v sobotu a v neděli od 14:30 na Spektrum Home.

▲ Pevnost Boyard (foto: AMC / Pevnost Boyard)

Amerika má talent: Všechny hvězdy

Pořad hledající mezi obyčejnými lidmi talentované zpěváky, tanečníky, komiky a jiné výjimečné osobnosti získal globální proslulost. Po celém světě diváci sledují, koho pošle porota svými červenými tlačítky do finále. Série “Všechny hvězdy“ představí ty nejlepší účinkující z minulých soutěží. Vítězové, finalisté, miláčkové publika, senzace proslavené díky internetu z pořadu America's Got Talent a ze stejných "Got Talentů" pořádaných v jiných koutech světa znovu zaplní jeviště, ale tentokrát soutěží o titul definitivní Hvězdy hvězd.

Od 24. srpna budou pořadu Amerika má talent: Všechny hvězdy patřit sobotní a nedělní večery (od 19:30) na Spektrum Home.

▲ Amerika má talent (foto: Trae Patton/NBC)

Televize Spektrum Home vás zve ke sledování rodinné zábavy:

• Pevnost Boyard, sobota a neděle 14:30 (od 17.8.)

• Amerika má talent: Všechny hvězdy, sobota a neděle 19:30 (od 24. 8.)

• Lego® Masters - Amerika, sobota a neděle 21:45 (od 3.8.)

zdroj: AMC