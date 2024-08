Warner Bros. Discovery si pochvaluje zájem o LOH na Maxu a Eurosportu

15.08.2024 13:15

Warner Bros. Discovery (WBD) během Olympijských her v Paříži 2024, které skončily závěrečným ceremoniálem v neděli 11. srpna 2024, zaznamenala rekordní sledovanost i zapojení diváků napříč platformami. To se týká jak bezplatných, tak placených televizních stanic, streamovacích služeb, internetových stránek i sociálních sítí.

Společnost nedlouho před letní olympiádou spustila streamovací platformu Max na 25 evropských trzích. Paříž 2024 tak byla historicky první kompletně streamovanou olympiádou, což se promítlo nejen do počtu lidí, kteří hry sledovali přes stream, ale také do množství času, který tímto způsobem strávili.

V České republice se do sledování na našich platformách a televizních kanálech během Olympijských her Paříž 2024 zapojilo více než 1,2 milionu lidí, včetně streamovací platformy Max a lineárního vysílání. Na Maxu bylo celkem zhlédnuto přes 1,4 milionu hodin, přičemž průměrný čas strávený jedním divákem činil 4,6 hodiny. Nejsledovanějšími sporty na Maxu byly tenis, atletika a basketbal. Eurosport 1 přinesl zásah 900 000 diváků, což je o 20 % více než v případě Olympijských her Tokio 2020, a průměrná doba sledování na jednoho unikátního diváka činila 4,3 hodiny. Nejsledovanějšími sporty (podle počtu zhlédnutých hodin) na Eurosportu 1 byly atletika, cyklistika a plavání. Na Slovensku bylo na Maxu zhlédnuto přes 600 000 hodin, přičemž průměrný čas strávený na jednoho diváka činil 5,4 hodiny, a nejsledovanějšími sporty byly atletika, tenis a basketbal.

Letní olympijské hry v Paříži 2024 byly pro WBD první olympiádou. Společnost je prostřednictvím streamovací platformy Max a discovery+ a lineárních stanic Eurosportu nabídla na 50 trzích ve 20 jazykových mutacích. V souladu s novou dohodou, uzavřenou v lednu 2023, bude WBD jediným místem, kde bude možné sledovat všechny momenty olympijských her, i nadále. Toto ujednání se bude týkat nadcházejících Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026, Letních olympijských her v Los Angeles 2028, Zimních olympijských her ve francouzských Alpách 2030 a Letních olympijských her v Brisbane 2032.

zdroj: WBD