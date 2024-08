CANAL+ v září: Dcera národa, Jan Palach a Lída Baarová

19.08.2024 10:30

V září uvede streamovací platforma CANAL+ v premiéře první projekt své originální tvorby Dcera národa, který vznikl pod značkou CANAL+ Original v České republice. Videotéka rozšiřuje svou nabídku o české tituly jako Lída Baarová nebo Jan Palach.

PREMIÉRA SERIÁLU VLASTNÍ TVORBY CANAL+

30. září

Dcera národa (2024)

Dcera národa je příběhem romantické lásky pubertální Zdeňky, jejíž touha po lásce a svobodě se odehrává v době národního obrození ve druhé polovině 19. století, kdy se formovala česká národní identita. Silná a zajímavá osobnost Zdeňky vzdoruje záměrům obrozenců, kteří z ní chtějí vytvořit symbol české společnosti. Antonie Formanová ztvárnila postavu Zdeňky po boku herců Jiřího Langmajera, Vladimíra Javorského, Roberta Mikluše, Leoše Nohy a Jana Vlasáka. Vedle ní mladou hereckou generaci zastupují Martina Jindrová, Daniel Kadlec, Vojtěch Machuta, Mark Kristián Hochman nebo Jakub Jelínek. Vynikající obsazení doplňují ve vedlejších rolích Ladislav Hampl, Marie Ludvíková, Jana Stryková, Eliška Křenková či Anna Fialová. Režie moderně stylizované série, která vznikla v produkci společnosti CANAL+, se ujala dvojice tvůrců Cristina Groșan a Matěj Chlupáček.

NOVÉ ČESKÉ TITULY

2. září

Jan Palach (2018)

Český film Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka z roku 2018 je silným a emotivním příběhem o mladém studentovi, který se stal symbolem odporu proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Sedláček se zaměřuje na poslední měsíce života Jana Palacha, kdy se mladý student filozofie rozhoduje na protest proti pasivitě společnosti k okupaci obětovat svůj život. Film citlivě vykresluje Palachův vnitřní boj, jeho zklamání z politické situace a neochotu smířit se s realitou. Herecký výkon Viktora Zavadila v roli Jana Palacha je mimořádně působivý, protože dokázal ztvárnit Palachovu odhodlanost i zranitelnost. Jan Palach je více než jen životopisným filmem, je připomínkou odvahy a morální síly jedince, který se postavil proti bezpráví.

6. září

Lída Baarová (2016)

Film Lída Baarová režiséra Filipa Renče je dramatickým příběhem, který zpracovává život jedné z největších hvězd meziválečného filmu, české herečky Lídy Baarové. Renč ve svém filmu sleduje nejen její úspěchy na stříbrném plátně, ale především její pád do osudové tragédie, kdy se zapletla s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. V hlavní roli exceluje Táňa Pauhofová, která Baarovou ztvárnila s potřebnou hloubkou a tragikou. Film zaujme svou atmosférou, jež věrně vystihuje temné období 30. a 40. let 20. století, včetně nevyhnutelného střetu osobního a politického života hlavní hrdinky. Tento snímek se stal nejen významným projektem české kinematografie, ale také prvním českým filmem zařazeným do celosvětové databáze Netflixu.

