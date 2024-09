Legendární britský detektivní seriál se vrací v nové podobě na FilmBox

26.09.2024 17:35

DNES!

Fanoušci této televizní klasiky, stejně jako čtenáři románů Colina Dextera, si jistě pamatují seržanta Lewise, věrného pobočníka inspektora Morse. Lewis, přezdívaný Robbie, se během své kariéry vypracoval na inspektora a po letech služby na Panenských ostrovech se vrací zpět do Oxfordu.

Místní mordparta však od doby smrti inspektora Morse prošla generační obměnou, a tak si Lewis musí zvyknout nejen na nového kolegu, ale i na velitelku. Zločin samozřejmě nikdy nespí, a tak seriál Vraždy v Oxfordu slibuje napínavé zápletky zasazené do starosvětských kulis jihovýchodní Anglie, které si čeští diváci mohou plně vychutnat od 1. října každý všední den na programu FilmBox.

▲ Lewis (foto: SPI / FilmBox)

V roli inspektora Lewise se na televizní obrazovky vrací charismatický Kevin Whately, který tuto postavu ztvárňuje již 28 let. Po jeho boku se představuje neméně výrazný Laurence Fox jako detektiv seržant Hathaway. V dalších hlavních rolích se objevují Clare Holman, Rebecca Front a Angela Griffin - jména, která ocení především skuteční znalci britských seriálů. Jejich tváře však budou povědomé každému, kdo se alespoň trochu zajímá o britskou filmovou a televizní tvorbu. Stejně jako původní Inspektor Morse, i Vraždy v Oxfordu se řadí k tomu nejlepšímu, co k nám ze staré dobré Anglie dorazilo.

Diváci, kteří se chtějí alespoň na chvíli vžít do role vyšetřovatelů složitých zločinů, se mohou zapojit do soutěže na sociálních sítích vybraných televizních operátorů. Ve hře je hodnotná desková hra, která jim umožní připnout si odznak detektiva a vydat se do hlubin tajemného podsvětí.

zdroj: SPI