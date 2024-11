Příběh Popelky uvede Nova Cinema

04.11.2024 17:57

DNES!

Filmový kanál Nova Cinema uvede v premiéře 9. listopadu 2024 v 17:30 hodin hudební film Příběh Popelky. Pohádka o chudé a pracovité Popelce, která díky kouzelné kmotřičce víle ke štěstí přišla, nás dojímá už několik století, a je natolik divácky vděčná, že ji po svém zpracovávají umělci z celého světa.

Příběh Popelky z roku 2021 je jednou z jejích filmových muzikálových verzí.

Za tvůrce Popelky je považován francouzský spisovatel Charles Perrault, vysoký úředník na dvoře Ludvíka XIV. a tajemník Francouzské akademie, který v roce 1697 vydal knížku veršovaných pohádek nazvanou Pohádky matky husy, kde vedle Popelky figurovala i Červená Karkulka, Šípková Růženka, Kocour v botách, Paleček a další, které rychle zlidověly. Příběhy byly přeloženy do mnoha jazyků a čerpali z nich mnozí slavní pohádkáři, a tak se stalo, že například v Německu Popelku zpopularizovali bratři Grimmové a u nás později Božena Němcová.

Popelka stejně jako ostatní Perraultovy pohádky se stala námětem a inspirací k bezpočtu uměleckých ztvárnění, děl a verzí. Například Popelka už od roku 1810 se Popelka úspěšně uváděla jako opera a po nástupu „pohyblivých obrázků“ se jí pochopitelně chopili i filmaři. Jedním z nejznámějších zpracování je animovaná verze Walta Disneye z roku 1950 a vzniklo i přemnoho dalších, včetně nezapomenutelných českoněmeckých Tří oříšků pro Popelku z roku 1973.

▲ Příběh Popelky (foto: Amazon Content Services LLC, 2021)

V roce 2019 oznámila i americká produkční společnost Columbia Pictures, že hodlá natočit ryze moderní muzikál na motivy Perraultovy Popelky. Realizací projektu pověřila scenáristku a režisérku Kay Cannonovou, která už za sebou měla tři úspěšné díly romantického muzikálu Ladíme! Do hlavní role Popelky obsadila režisérka zpěvačku Camilu Cabellovou, prince Roberta představuje Nicholas Galitzine a jeho otce krále si zahrál sám agent 007 Pierce Brosnan. Na rozdíl od původní předlohy je Popelka celkem moderní dívka a jejím snem je vlastnit obchod s vlastnoručně ušitými šaty. V tom jí pochopitelně brání zlá macecha Vivian (Idina Menzelová) a dvě nevlastní sestry (Maddie Bailliová a Charlotte Spencerová). Zajímavé je, že v této verzi má i princ Robert sestru (Tallulah Greiveová). Kouzla ani kmotřička víla (v tomto případě spíše kmotříček, jehož ztvárňuje černošský herec Billy Porter) ovšem nechybí, a nakonec se právě díky nim podaří Popelce splnit všechny své sny a plány. A protože jde o muzikál, užijeme si dosyta vedle původních písní i známých songů jako například „Perfect“ od Eda Sheerana, „Shining Star“ od Earth Wind & Fire „Lets Get Loud“ od Jenifer Lopezové,„Rhythm Nation“ od Janet Jacsksonové anebo dokonce „Somebody To Love“ od skupiny The Queen.

Co možná nevíte o filmu Příběh Popelky:

- Natáčení filmu začalo v únoru 2020. V březnu 2020 bylo natáčení pozastaveno kvůli pandemii covidu-19. Výroba byla obnovena v srpnu 2020 a v září natáčení skončilo.

- Točilo se převážně v Pinewood Studios v Londýně.

- Představitelka popelky Camila Cabellová je sice Američanka, ale má výrazné kubánské a mexické kořeny. Karla Camila Cabello Estrabao se narodila v Havaně. Její rodina se stěhovala mezi Havanou a Mexico City, odkud pochází její otec. Když jí bylo pět let, přestěhovali se již natrvalo do Miami. Umělecký svět ji zaznamenal v roce 2012, kdy se stala členkou populární dívčí skupiny Fifth Harmony. Příběh Popelky je jejím celovečerním filmovým debutem.

zdroj: Nova