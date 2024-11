Akční thriller Pod rouškou temnoty na Nova Action

20.11.2024 11:07

DNES!

Nova Action uvede 24. listopadu ve 20. 30 akční thriller Pod rouškou temnoty. Populární představitel drsňáků s ryzím srdcem Liam Neeson v něm bojuje proti vlastním lidem. A opět mu jde o život!

Režisér Mark Williams se spolu s Nickem Mayem podílel na scénáři velmi dramatického a napínavého příběhu, který představili divákům v roce 2022. Středobodem vyprávění je muž, jehož FBI používá na špinavou práci. Jeho hlavním úkolem je likvidovat agenty, kteří se takzvaně „proflákli“ anebo začali být jinak organizaci nebezpeční. Tento „čistič“ se jmenuje Travis Block (hraje jej superhvězdný Liam Neeson) a je už svou nepříliš povzbuzující prací unavený, chce odejít do „zabijáckého důchodu“ a věnovat se dceři a vnučce.

Ředitel FBI Gabriel Robinson (Aidan Quinn) mu ale přidělí ještě poslední úkol: najít a přivést skrývajícího se agenta Dustyho Cranea (Taylor John Smith). Ten totiž „prásknul“ pár přísně tajných informací novinářce Miře Jonesové (Emmy Raver-Lampmanová), jež pátrá po pravé příčině smrti politické aktivistky Sofie, kterou před jejím domem srazilo auto a řidič z místa činu ujel. Nešlo však o nehodu, jak tvrdí policie, a právě Crane sdělil Miře „žhavé“ podrobnosti o operaci FBI, určené na likvidaci nepohodlných lidí. Nelze se příliš divit, že zlobivý Dusty je záhy zavražděn.

▲ Pod rouškou temnoty (foto: Ben King, Apple)

Jenomže i Travis se velmi rychle ocitne na opačné straně barikády, když je jeho dcera i s vnučkou unesena a on se dost pochopitelně rozhodne je vypátrat a uchránit. Zjistí, že za vším stojí jeho šéf Robinson, jehož konání se vůbec neslučuje s přísahou věrnosti lidu Spojených států amerických. Začíná drsný a nemilosrdný boj o životy všech zúčastněných, při němž Travis Block nemůže věřit vůbec nikomu. Jenomže on je veterán ošlehaný větry vietnamské války a zažil už příliš mnoho nebezpečných situací, ve kterých si musel poradit zcela sám. A s tím jeho protivníci nepočítali!

Pro Liama Neesona jde o klasickou roli osamělého bojovníka proti systému či alespoň dokonale organizované skupině lidí, která nemá nejmenší zábrany v páchání nejhoršího zla. A Liam Neeson, drsňák z Irska, je v této „své“ pozici opravdu dobrý, jak nám ostatně dokáže i ve snímku Pod rouškou temnoty, ačkoliv mu v době natáčení filmu už táhlo na sedmdesátý křížek.

Co možná nevíte o filmu Pod rouškou temnoty:

• Ačkoli je děj filmu zasazen do USA, natáčení probíhalo převážně v Austrálii, konkrétně v Melbourne a Canbeře. Tato skutečnost je patrná z některých scén, kde lze rozpoznat australské dopravní značky a semafory.

• Režisérem filmu je Mark Williams, který se podílel i na scénáři spolu s Nickem Mayem. Williams je známý jako producent seriálu "Ozark" a režisér filmu "Poctivý zloděj" (Honest Thief), ve kterém rovněž hrál Liam Neeson.

• Hudbu k filmu složil Mark Isham, renomovaný skladatel, který získal nominaci na Oscara za hudbu k filmu "Řekni cokoliv" (A River Runs Through It).