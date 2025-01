Eurosport láká na Australian Open přes platformu Max

07.01.2025 15:30

DNES!

Letošní sezóna tenisových grand slamů může odstartovat. Fanoušci se tradičně v lednu mohou těšit na exkluzivní živé vysílání Australian Open, které na svých televizních stanicích a streamovacích platformách nabídne společnost Warner Bros. Discovery (WBD).

Ta pro své předplatitele připravila technologické novinky, včetně interaktivní časové osy, díky níž se diváci mohou kdykoliv zpětně prokliknout na klíčové momenty zápasů, expertní analýzy či exkluzivní rozhovory.

Kanály Eurosportu odvysílají celkem 250 hodin prémiového obsahu ve 20 světových jazycích na 50 evropských trzích. V některých zemích budou vybrané zápasy, včetně finále mužské a ženské dvouhry, dostupné i prostřednictvím partnerských bezplatných stanic, například v Německu (Eurosport 1), Dánsku (Kanal 5), Švédsku (Kanal 9), Finsku (TV5) a Norsku (Rex).

Přímo v australském Melbourne Park bude působit tým expertů Eurosportu. Letos poprvé jej doplní Jim Courier, dvojnásobný vítěz Australian Open. Dalšími členy sestavy jsou sedminásobný grandslamový vítěz John McEnroe, stříbrná olympijská medailistka Laura Robson a Barbara Schett, která v minulosti bojovala o titul v ženské čtyřhře na Australian Open.

Další tenisové legendy budou dění komentovat ze studia Curve v Londýně, vybaveného smíšenou realitou. Zde se role moderátora ujme trojnásobný vítěz Australian Open Mats Wilander, spolu s držitelem olympijského stříbra Timem Henmanem a moderátorkou Rachel Stringer. Tato trojice bude diváky provázet pravidelným vysíláním před a po zápasech a využije plný technologický potenciál studia Curve, například dynamického systému pro práci s daty v reálném čase, Bolt6.

Další experti budou rozmístěni po lokálních studiích Eurosportu napříč Evropou. Boris Becker, dvojnásobný vítěz Australian Open, bude zastupovat nejen mezinárodní vysílání, ale také diváky v Německu. Justine Henin, vítězka Australian Open z roku 2004, se zaměří na mezinárodní i francouzské publikum. Alex Corretja, držitel olympijského bronzu, bude oslovovat španělské a mezinárodní fanoušky. Dalšími experty jsou Carla Suarez Navarro a Nicolas Almagro (Španělsko), Roberta Vinci (Itálie), Barbara Rittner a Andrea Petkovic (Německo).

Na platformách Max a discovery+ jsou již dostupné nové tematické dokumenty z produkce Eurosportu. Patří mezi ně například Rafael Nadal: King of Paris, mapující cestu legendárního tenisty k 14 titulům na Roland-Garros, nebo John McEnroe: The Racket, zaměřující se na kontroverzní událost z Australian Open 1990, kdy byl McEnroe vyloučen ze šampionátu. Další dokumenty, jako Forza Sinner and the Rise of Italian Tennis, sledují vzestup Jannika Sinnera, loňského překvapivého vítěze Australian Open. Programovou nabídku doplňuje oficiální preview letošního ročníku a přehled nejlepších momentů z minulého roku.

Soustava digitálních platforem Eurosportu zahrnuje i internetové stránky Eurosport.com, dostupné ve 12 jazykových mutacích, a sociální sítě, které nabízejí doplňkový obsah, například krátká videa a analýzy klíčových okamžiků letošního Australian Open.

Australian Open 2025 odstartuje tenisovou sezónu, od níž se očekává především vyhrocený souboj mladých hvězd Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, kteří si v loňském roce rozdělili grandslamové tituly půl na půl. Divokou kartou zůstává desetinásobný šampion Australian Open Novak Djoković, který se vrací s cílem získat rekordní 25. grandslamový titul. V roli jeho kouče se poprvé představí jeho někdejší rival Andy Murray. Mezi ženami se očekává souboj mezi Igou Świątek a Arynou Sabalenkou, přičemž první jmenovaná chce získat zpět post světové jedničky.

Eurosport zaznamenal v loňském roce rekordní sledovanost Australian Open, která byla nejvyšší za celých 35 let vysílání. Streamovací platformy WBD navíc po vítězství Jannika Sinnera zaznamenaly růst sledovanosti na všech relevantních evropských trzích, o více než 25 % oproti roku 2023.

Živé vysílání Eurosportu k Australian Open odstartovaly na Max a discovery+ kvalifikace v pondělí 6. ledna. Hlavní program zahájí mužské singly, vysílané živě na Eurosportu 1 v neděli 12. ledna od 1:30 ráno.

zdroj: Eurosport