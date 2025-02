Nová série na ČT art představí šestici sochařů

17.02.2025 09:30

DNES!

Červený kabriolet, hudebník Robert Nebřenský a česká krajina jako galerie plná originálních sochařských děl. Tak by se dala charakterizovat nová dokumentární série, v níž se diváci seznámí s dílem šesti významných českých sochařů. Seriál Krajinou soch se začíná ve středu 19. února ve 21:35 na ČT art.

„ Pro mnohé může být překvapením, kolik výjimečných a umělecky hodnotných soch se neukrývá v útrobách galerií čí zámků, ale jsou trvalou součástí veřejného prostoru, volné přírody či města ,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl. „ Jde o velký fenomén a nová série je nejen zachycením těch nejzajímavějších z nich, ale i portrétem jejich autorů a zároveň nevšedním cestopisem, který může inspirovat k výletům. A když k tomu připočteme osobitost Roberta Nebřenského v roli průvodce, věřím, že cyklus dokáže naše diváky nenásilnou formou vzdělat i pobavit .“

▲ Krajinou soch. Na snímku Robert Nebřenský a Kurt Gebauer (foto: Česká televize, Martinek)

Oblíbený herec, moderátor a hudebník Robert Nebřenský se půvabným starým kabrioletem Škoda Felicia vydává za nejatraktivnějšími objekty současného českého sochařství ve veřejném prostoru. S Jaroslavem Rónou se podívá na Ještěd, na Klenovou nebo do Chebu, s Kurtem Gebauerem se projdou po Opavě, Mikulově, Hořicích nebo Hradci nad Moravicí, s Davidem Černým za sochami dokonce vzlétnou vrtulníkem a divákům třeba ukážou, kde se dnes nalézá jeho růžový tank. Kromě zmíněné trojice seriál představí také dílo Radomíra Dvořáka, Pauliny Skavové a Radima Hankeho.

„ Cyklus je vcelku unikátním propojením návštěv uměleckých artefaktů a výletů na nejrůznější místa v naší krajině. Robert Nebřenský diváky zavede na hrady, zámky, do parků a zahrad, na venkov, k jezerům, na hory i do městských ulic - tam všude najdeme sochy, plastiky a další díla našich předních sochařů. Všechny mají svůj příběh a stojí za to se za nimi vydat ,“ říká o nové sérii kreativní producentka Lenka Poláková.

Prvotní inspirací byla režisérovi Patriku Ulrichovi návštěva Národního památníku odposlechu Radomíra Dvořáka, umělce, který se kromě tvorby klasických soch zabývá i realizací skalních reliéfů v žulových lomech. „ Když jdete kolem jeho díla v přírodě, máte pocit, že jste v pohádce. Od Radomíra Dvořáka už byl pak jen krok k dalším sochařům, a cyklus byl na světě ,“ popisuje režisér genezi cyklu a dodává: „ Česká republika je v sochařství velmi plodná. Při každé delší procházce přírodou nebo městskou krajinou můžete narazit na nějaké dílo. A když jste tam ještě společně s Jaroslavem Rónou nebo Kurtem Gebauerem, kteří o své tvorbě tak působivě vyprávějí, máte okamžitou chuť začít točit ,“ říká Patrik Ulrich.

Oslovení sochaři se díky němu ocitli - v některých případech i po několika desítkách let - na místech, kde jsou jejich plastiky umístěné a žijí tam svým vlastním životem. Nezřídka tak docházelo k emotivním momentům. „ Bylo mi potěšením přivézt pana Gebauera, Rónu nebo Dvořáka zpět na místa jejich činů. Probouzelo to v nich vzpomínky, o to bylo natáčení s nimi dojemnější a pravdivější. I když jsme měli scénář, často své vyprávění okořenili nečekanou osobní reflexí nebo detailem. Proměny některých míst sochaře dokonce inspirovaly k tomu, že začali uvažovat o realizaci dalšího díla v okolí. Často si také díky našim výletům uvědomili, jak velké dílo po nich ve veřejném prostoru zůstane ,“ podotýká režisér.

Práce na dokumentárním cyklu těšila i jejího průvodce. „ Záměr přiblížit sochařské umění veřejnosti mi by velmi sympatický. Díky sérii se divák může dozvědět, že v naší republice žijeme vlastně v dosti solidní, volně přístupné a inspirativní umělecké galerii ,“ říká Robert Nebřenský a dodává: „ Sochaři jsou lidé originální a svérázní. Je to zvláštní sorta lidí, která disponuje osobnostní hloubkou, ať se navenek projevují jakkoli. Byl jsem proto překvapen, jak snadné bylo dosáhnout společného porozumění. A pokud jde o dílo, stalo se mi v průběhu natáčení několikrát, že jsem byl, díky poodhalení myšlenkového pozadí jeho vzniku, autenticky dojat a zůstal stát v pokoře... “

Dokumentární cyklus Krajinou soch bude od středy 19. února ČT art vysílat po šest týdnů vždy od 21:35.

zdroj: ČT