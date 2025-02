Prima ZOOM slaví již 12. narozeniny s image kampaní

17.02.2025 10:25

Dokumentární kanál Prima ZOOM letos slaví už 12. narozeniny a přináší zábavu všem milovníkům dokumentů. Kromě světové dokumentární produkce nabízí i českou tvorbu - až 28 premiér týdně ve čtrnácti přehledných tematických blocích.

Další rok své existence oslaví Prima ZOOM image kampaní s claimem: „Každý rok o poznání chytřejší. Prima ZOOM. Už 12 let.“

Hlavní dramaturg Prima ZOOM Pavel Němec představuje novinky: „ Jaro na Prima ZOOM je jako vždy nabité výjimečnými dokumenty. V únoru a březnu čekají diváky Srdcaři na vodě; jedním z důvodů, proč si plavbu z Prahy až do Černého moře nenechat ujít, je i komentář legendárního Miloně Čepelky. Bohatou nadílku jsme přichystali k 80. výročí konce druhé světové války. Vedle titulů jako Hitler: Ztracená svědectví Třetí říše, Odhalená tajemství druhé světové války nebo premiérové řady Válečných projektů mohu zmínit zbrusu nový trojdílný dokument o Josefu Mengelem, Andělu smrti, a speciál věnovaný osvobození osvětimského koncentračního tábora. Na své si ovšem přijdou i milovníci přírody, pro něž máme nádherné kousky jako Zázračná planeta III, Krásy divoké Argentiny nebo Zabijáci v divočině II. A to je stále pouhá špička ledovce... Což mi připomíná další výraznou premiéru, jíž je Titan: Osudný ponor k Titanicu. Prima ZOOM vysílá už tucet let - ale nabízí všechno, jenom ne tuctovou podívanou .“

Nová image kampaň Prima ZOOM - už 12 let s vámi

Kampaň Prima ZOOM „Každý rok o poznání chytřejší. Prima ZOOM. Už 12 let.“ primárně reflektuje rozmanitost témat a šíři obsahu. V rámci vizuálů a jinglů pracuje s narozeninovou číslicí a propojením na konkrétní zajímavosti. Jedná se o image kampaň, která je plánována v afinitních médiích s ohledem na hlavní cílovou skupinu dokumentárního kanálu - s důrazem na sociální média a online. V rámci televizní kampaně se objeví image spot crossovaný na dalších televizních kanálech skupiny Prima a jingly na Prima ZOOM. Chybět nebude ani produktová komunikace premiérových pořadů v dalších médiích a na sociálních sítích skupiny Prima.

„ Náš v pořadí čtvrtý kanál Prima ZOOM patří mezi rodinné stříbro skupiny Prima. Už od svého vzniku, kdy se stal nejúspěšnějším novým kanálem v éře digitalizace a celou dobu se drží na prvních příčkách v hodnocení diváků jako jeden z nejoblíbenější kanálů na českém televizním trhu. Jsme také rádi, že se nám daří dlouhodobě podporovat českou tvorbu - série Utajené příběhy českých dějin nebo Srdcaři patří navíc mezi divácky velmi oblíbené. Prima ZOOM si tak zaslouží oslavit 12. narozeniny image kampaní, protože díky němu jsme všichni každý rok o poznání chytřejší. Děkujeme všem divákům za neutuchající přízeň ,“ uvádí Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupiny Prima.

Vzrůstá dominance mužů

Nejsledovanějšími premiérovými bloky v uplynulém období se staly: Války (čtvrtek 20-22), následované pondělním cestovatelským blokem 20-22. Nejvyššího sharu 2,18 % dosahuje úterní blok 22-24 Extrémy, v těsném závěsu s pátečními Záhadami 22-24. Nejsledovanějším dokumentům dominují katastrofy, válečné snímky a populární série o bydlení Norské domy snů. Nejúspěšnějším měsícem byl únor 2024 (celodenní share 1,77 %, CS 18-69). Kanál dále posílil ve prospěch mužů (68 %) a 71 % diváků patří do vyšších socioekonomických skupin A, B nebo C.

Odvysílané dokumenty, a navíc další novinky z tohoto žánru, najde divák samozřejmě také na platformě prima+. Online sledovanost odráží realitu dlouhodobě nejoblíbenějších televizních sérií - TOP 3 zůstává stejná jako minulý rok Vetřelci dávnověku, Norské domy snů a Letecké katastrofy: Nové důkazy - jen došlo k prohození prvního a druhého místa.

zdroj: FTV Prima