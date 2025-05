Chinaski vystoupí poprvé se Symfonickým orchestrem ČRo

06.05.2025 21:36

DNES!

Populární česká kapela Chinaski a Symfonický orchestr Českého rozhlasu spojí své síly v jedinečném koncertu, který se uskuteční u příležitosti oslav 102. narozenin Českého rozhlasu a nabídne zcela nové aranžmá největších hitů kapely. Koncert se koná 19. května 2025 ve Foru Karlín v Praze pod taktovkou dirigenta Jana Kučery.

Kapela Chinaski patří již třicet let k nejvýraznějším jménům české hudební scény. Jejich melodie znají celé generace posluchačů, ať už jde o energické rockové skladby, melancholické balady nebo hravé písně s nezaměnitelnými texty Michala Malátného. Díky spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu dostane jejich hudba nový rozměr - vrstvené aranže, bohaté harmonie a dynamika velkého symfonického tělesa podtrhnou emoce ukryté v každé skladbě.

▲ Chinaski (foto: ČRo)

„ Těším se na jedinečnou atmosféru koncertu, kdy zazní známé a veřejností oblíbené písně skupiny Chinaski ve spojení se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Věřím, že návštěvníci koncertu zažijí neobyčejný hudební večer a jeho prostřednictvím s námi zároveň symbolicky oslaví 102. narozeniny Českého rozhlasu ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Fanoušci se mohou těšit na písně jako „1. signální“, „Klára“, „1970“ nebo „Víno“. Orchestrální úpravy písní vznikají rukou člena kapely Chinaski Jana Steinsdörfera. „ Po přípravách orchestrálního programu pro Ewu Farnou nebo Lenny je tohle pro mě další velká výzva a klukům z kapely patří velký dík, že mi nechali při tvorbě aranží úplně volnou ruku. O to víc jsem rád, že síly spojíme s tak skvělým tělesem jako je SOČR, s kterým jsme v minulosti s mojí ženou spolupracovali na výročních koncertech Světlo pro Světlušku a Klub Evergreen a vždy to stálo za to,“ vzpomíná autor aranží a člen kapely Jan Steinsdörfer. „Je to pro nás velká výzva a splněný sen. Nikdy jsme si nemysleli, že jednou uslyšíme naše písničky s tak mohutným zvukem orchestru. Jsme moc zvědaví, jaké emoce to v nás i v posluchačích vyvolá ,“ říká frontman skupiny Chinaski Michal Malátný.

Spoluprací s kapelou Chinaski navazuje SOČR na řadu crossoverových projektů, které pořádal v minulosti například s kapelou Tata Bojs, Ondřejem Pivcem, Anetou Langerovou či Radúzou. „ Symfonický orchestr není jen doménou klasické hudby. Věříme, že tímto koncertem přiblížíme sílu a krásu živého orchestru i těm, kteří běžně na naše koncerty nechodí. Spojení populární hudby a symfonického zvuku vytváří unikátní zážitek, který by si nikdo neměl nechat ujít ,“ říká ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.

Vstupenky na koncert jsou v prodeji v síti Ticketmaster a Ticketportal.

zdroj: ČRo